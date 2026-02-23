به گزارش خبرنگار مهر، امین پورحسین، پژوهشگر مسئله فلسطین در حوزه بین الملل، در دومین نشست ستاد مرکزی روز جهانی قدس که امروز دوشنبه چهارم اسفند در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد با اشاره به جایگاه روز جهانی قدس اظهار کرد: این روز به ابتکار جمهوری اسلامی شکل گرفت و امروز به یک ظرفیت گسترده جهانی تبدیل شده است؛ از این‌رو باید در شرایط کنونی از این ظرفیت به بهترین شکل بهره برد.

وی با بیان اینکه حجم بالای اخبار و تصاویر مربوط به رنج مردم فلسطین در فضای رسانه‌ای تا حدی به عادی‌سازی انجامیده است، گفت: برای روز قدس امسال باید با رویکردی خلاقانه و «آشنایی‌زدایانه» عمل کرد تا بتوان این فضای عادی‌شده را شکست و دوباره توجه افکار عمومی را جلب کرد.

پژوهشگر مسئله فلسطین در حوزه بین الملل با اشاره به محورهای پیشنهادی مطرح‌شده در جلسات هماهنگی افزود: تعدد محورها ممکن است از تمرکز و اثرگذاری پیام بکاهد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با تقلیل و تجمیع موضوعات، یک پیام و تصویر واحد و منسجم از روز قدس ارائه شود.

وی همچنین با تأکید بر طرح «رفراندوم فلسطینی» به‌عنوان یکی از تأکیدات رهبر انقلاب، تصریح کرد: ایده حل مسئله فلسطین از طریق مراجعه به آرای مردم فلسطین می‌تواند به‌عنوان یک محور محتوایی اصلی در روز قدس برجسته شود. البته لازم است پیوند این طرح با استمرار مقاومت به‌صورت دقیق تبیین شود تا سوءبرداشتی مبنی بر تضعیف مقاومت ایجاد نشود.

پورحسین خاطرنشان کرد: تمرکز بر «ادامه مقاومت تا تحقق رفراندوم فلسطینی» می‌تواند هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌المللی به‌عنوان یک گام رو به جلو در ادبیات‌سازی مسئله فلسطین مورد توجه قرار گیرد.