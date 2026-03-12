خداداده: امروز حقانیت فلسطین برای افکار عمومی جهان آشکار شده است

حجت‌الاسلام کمال خداداده، معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، روز جهانی قدس را حرکتی تاریخی و ماندگار توصیف کرد و گفت: روز قدس که به ابتکار امام خمینی بنیان گذاشته شد. امروز یک روز جهانی است.

وی با اشاره به فلسفه نامگذاری این روز اظهار کرد: روز جهانی قدس یادآور اهمیت قدس شریف، مسأله فلسطین و ضرورت مقابله با رژیم صهیونیستی است؛ موضوعی که از دهه‌ها پیش مورد تأکید بنیانگذار انقلاب اسلامی قرار گرفت و امروز حقانیت آن برای افکار عمومی جهان آشکار شده است.

خداداده با بیان اینکه اکنون در سطح جهانی می‌توان بدون لکنت از فلسطین و قدس سخن گفت، افزود: آنچه نزدیک به ۵۰ سال پیش درباره ماهیت رژیم صهیونیستی گفته می‌شد، امروز برای بسیاری از ملت‌ها روشن شده و این رژیم به‌عنوان منفورترین رژیم نزد افکار عمومی جهان شناخته می‌شود.

معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روز قدس را فرصتی برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین دانست و تصریح کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز، ادای دین به آرمان آزادی قدس شریف و حمایت از ملت مظلوم فلسطین است و امیدواریم شاهد آزادی قدس باشیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌ها و ابتکارات ویژه امسال در استان‌های سراسر کشور گفت: با توجه به تحولات اخیر منطقه و شرایط خاص امسال، برنامه‌های متناسبی پیش‌بینی شده است، اما جزئیات ابتکارات، آمار و برنامه‌های نهایی در نشست خبری روز جهانی قدس اعلام خواهد شد.