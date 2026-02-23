رشد چشمگیر موفقیت درمان ناباروری در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت استان، اقدامات استان در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تشریح کرد.

وی با اشاره به ماده ۷ قانون، گفت: دو خوابگاه متاهلی تکمیل و تجهیز شده و پروژه‌ای جدید با زیربنای حدود پنج هزار و ۹۰۰ متر مربع کلنگ‌زنی شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: در حوزه وام دانشجویی، تاکنون ۳۷ فقره وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به دانشجویان متأهل پرداخت شده است.

وی همچنین از حمایت حدود دو هزار و ۷۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه بر اساس ماده ۲۴ قانون خبر داد.

حمایت‌های نقدی مادران

شریفی به طرح «یسنا» اشاره و گفت: مادران باردار دهک‌های ۱ تا ۳، ۶۵۰ هزار تومان و دهک‌های ۴ و ۵، ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند.

وی اعلام کرد طرح «کارت امید مادران» از سال آینده اجرایی می‌شود و ماهانه دو میلیون تومان به مادران دارای کودک زیر چهار سال پرداخت خواهد شد.

موفقیت چشمگیر درمان ناباروری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه استان دارای سه مرکز درمان ناباروری است، افزود: دو مرکز فعال هستند و یک مرکز سطح دو در بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت در حال راه‌اندازی است.

وی تصریح کرد: نرخ موفقیت درمان ناباروری در کشور بین ۱۵ تا ۱۸ درصد است، اما در کهگیلویه و بویراحمد به ۲۷.۸ درصد رسیده است.

شریفی جزئیات عملکرد مراکز از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را اعلام کرد: ۲۴۰ نفر در فرآیند IUI شرکت کردند که ۶۳ بارداری موفق داشته‌اند. در روش IVF، ۵۶۴ نفر تحت درمان قرار گرفتند که ۱۷۴ بارداری موفق ثبت شد. در مجموع، ۳۴۰ بارداری موفق رخ داده که ۹۰ مورد منجر به زایمان در سال ۱۴۰۴ شده است.

شناسایی ۱۲ هزار زوج نابارور

وی خبر داد: حدود ۱۲ هزار و ۱۰ زوج نابارور شناسایی شده‌اند که برای ۵ هزار و ۱۰۰ نفر پرونده تشکیل و در سامانه‌ها ثبت شده است. وی از سایر زوجین خواست با مراجعه به مراکز تخصصی نسبت به تکمیل پرونده اقدام کنند.

آمار بالای سزارین

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با ابراز نگرانی از آمار سزارین گفت: نرخ استاندارد سزارین در کشور بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است، اما در استان ۶۵ درصد است و بیشترین موارد مربوط به زایمان نخست است.

وی هشدار داد با فعال شدن بیمارستان‌های خصوصی در استان و مناطق همجوار، احتمال افزایش بیشتر سزارین در سال‌های آینده وجود دارد.