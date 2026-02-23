مرد بروجردی همسر و فرزندش را به قتل رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدویکیا ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در بی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری خانوادگی بهوسیله سلاح گرم در یکی از محلات شهر بروجرد بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: بهمحض حضور مأموران مشاهده شده پدر خانواده با سلاح گرم همسر و یک فرزند خود را به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامی بروجرد با بیان اینکه باتوجهبه فرار قاتل از منزل، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان موفق شدند با اشراف اطلاعاتی شناسایی مخفیگاه وی را شناسایی و با هماهنگی قضائی نامبرده را در کمتر از دو ساعت به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۳۸ فشنگ دستگیر کنند.
سرهنگ مهدویکیا با اشاره به اینکه قاتل علت این قتل را اختلافات خانوادگی بیان کرده است، گفت: متهم با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.
