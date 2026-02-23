محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار سطح نارنجی شماره ۲۷ مورخ چهارم اسفند ۱۴۰۴ صادر شده است که بر اساس آن، وزش بادهای متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: این سامانه از اواسط وقت سه‌شنبه پنجم اسفند آغاز می‌شود و تا اواخر همان روز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: مناطق غرب، جنوب غرب، جنوب، شمال غرب، مرکزی استان تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند.

وی توضیح داد: پیامد این سامانه، رخداد گردوخاک محلی، کاهش دید افقی، افت محسوس کیفیت هوا در مناطق پیش‌بینی‌شده خواهد بود.

سبزه‌زاری تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس لازم است در این بازه زمانی، توصیه‌های بهداشتی را رعایت کرده و از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.