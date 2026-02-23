به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» ویژه ماه مبارک رمضان در استان چهارمحال و بختیاری همچنان با استقبال گسترده مردم ادامه دارد؛ در پنجمین روز این رقابت معنوی، سوالی از آیه ۱۳۹ سوره نساء مطرح شد و برندگان روز چهارم نیز معرفی شدند.

مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» با هدف انس بیشتر مردم با قرآن کریم و بهره‌گیری از مفاهیم آیات الهی در زندگی روزمره در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

سوال روز پنجم این مسابقه به مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء اختصاص دارد:

«مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء در کدام گزینه بیان شده است؟

۱) آمادگی کامل در برابر دشمن

۲) قرآن، چراغ راه زندگی

۳) تمام عزت دست خداست

۴) جواب دادن بدی با خوبی»

شرکت‌کنندگان می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۶ پیامک کنند. هر روز به قید قرعه به ۱۰ نفر از برندگان کارت هدیه سه میلیون ریالی اهدا خواهد شد. همچنین برای بهره‌مندی از جوایز نفیس استانی، ثبت‌نام در اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها» الزامی است.

در قرعه‌کشی روز چهارم، اسامی ۱۰ نفر از برندگان به شرح زیر اعلام شد:

۱) پریا حقیقی از ناغان، شهرستان کیار

۲) آذر نجفی از دهنو علیا، شهرستان کوهرنگ

۳) فائزه ابراهیمی از گندمان، شهرستان بروجن

۴) فریبا اسکندری از تشنیز، شهرستان کیار

۵) داود عباسی از گوجان، شهرستان فارسان

۶) سید محمدهادی موسوی از لردگان، شهرستان لردگان

۷) مجتبی ابراهیمی از گندمان، شهرستان بروجن

۸) خدیجه پردین از گندمان، شهرستان بروجن

۹) مریم نیازی از کیان، شهرستان شهرکرد

۱۰) طاها بهرامی از باباحیدر، شهرستان فارسان

مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» فرصتی ارزشمند برای انس با قرآن کریم و دریافت جوایز معنوی و مادی است. علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال پاسخ صحیح به سامانه پیامکی و ثبت‌نام در اپلیکیشن، شانس خود را برای برنده شدن افزایش دهند.