به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، زارا واگن‌کنشت رئیس حزب اتحادیه خرد و عدالت آلمان از دولت این کشور خواست تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه ایران را لغو کند و مانع استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی در آلمان برای تجاوز به ایران شود.

وی با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: دولت آلمان باید از تمام راه های سیاسی برای ممانعت از وقوع جنگ و دستیابی به یک راهکار از طریق مذاکره استفاده کند. یکی از گام های مهم لغو تحریم های اعمالی علیه ایران است تا زمینه برای گفتگو فراهم شود.

این فعال سیاسی آلمانی اضافه کرد: علاوه بر این دولت آلمان باید مانع استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی خود در این کشور برای حمایت از جنگ علیه ایران شود.

وی بر لزوم جلوگیری از هرگونه تشدید تنش احتمالی بین آمریکا و ایران به هر قیمتی تاکید کرد. واگن‌کنشت گفت، درگیری هایی که غرب در خاورمیانه به راه انداخته و تلاش برای شعله ور کردن کودتا در کشورهای منطقه چیزی جز ویرانی و آشوب به دنبال نداشته است.