۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

سیاستمدار آلمانی: تحریم‌های ایران باید لغو شود

رئیس یکی از احزاب سیاسی آلمان با انتقاد از سیاست های جنگ طلبانه آمریکا و غرب در منطقه خواهان لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، زارا واگن‌کنشت رئیس حزب اتحادیه خرد و عدالت آلمان از دولت این کشور خواست تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه ایران را لغو کند و مانع استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی در آلمان برای تجاوز به ایران شود.

وی با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: دولت آلمان باید از تمام راه های سیاسی برای ممانعت از وقوع جنگ و دستیابی به یک راهکار از طریق مذاکره استفاده کند. یکی از گام های مهم لغو تحریم های اعمالی علیه ایران است تا زمینه برای گفتگو فراهم شود.

این فعال سیاسی آلمانی اضافه کرد: علاوه بر این دولت آلمان باید مانع استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی خود در این کشور برای حمایت از جنگ علیه ایران شود.

وی بر لزوم جلوگیری از هرگونه تشدید تنش احتمالی بین آمریکا و ایران به هر قیمتی تاکید کرد. واگن‌کنشت گفت، درگیری هایی که غرب در خاورمیانه به راه انداخته و تلاش برای شعله ور کردن کودتا در کشورهای منطقه چیزی جز ویرانی و آشوب به دنبال نداشته است.

    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      خدارا شکر یک عاقلی در آلمان پیدا شده
    • جنیفر jan jnifer IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      hi. هیچ بشری حاضربه جنگ وستی نبوده وخواهان آتش نیست بغیرازاسرائیل صهیونیست .مردمان غرب و اروپا، و دلیران ایران زمین هردوخواهان صلح ودوستی پایدارهستند.

