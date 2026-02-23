به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت کریمیان صبح دوشنبه در دومین یادواره ۳۸ شهید گرانقدر بمباران هوایی محله کانون ایلام در سال ۱۳۶۲ در سخنانی با اشاره به نقش‌آفرینی همه اقشار مردم در دفاع از انقلاب اسلامی اظهار داشت: از آغاز انقلاب تا امروز، ملت ایران در تداوم مسیر انقلاب اسلامی نقشی بی‌بدیل داشته و همین ویژگی مهم موجب پایداری و سلامت این حرکت الهی شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان از ابتدای انقلاب با انواع تهدیدها از جمله تحریم، ترور، جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی همه‌جانبه تلاش کرده‌اند مسیر انقلاب اسلامی را منحرف کنند، افزود: این حجم از دشمنی‌ها نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، زیرا کشور ضعیف مورد خصومت قرار نمی‌گیرد؛ دشمنی‌ها علیه نظام ما مؤید قدرت و ایستادگی ملت ایران است.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) با اشاره به حوادث اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه گفت: بر اساس تئوری‌های نظامی غربی، کشوری که در معرض حملات گسترده قرار گیرد معمولاً به فروپاشی می‌رسد؛ اما ملت ایران با وجود شهادت فرماندهان نظامی و هدف قرار گرفتن مراکز حیاتی، دوباره برخاست و دشمن را در کمتر از ۱۲ روز به تسلیم وادار کرد.

سردار کریمیان توانمندی بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از عوامل اصلی این پیروزی دانست و اظهار داشت: موشک‌های نسل جدید ایران با سرعت ۱۹ برابر توانایی خارج شدن از جو زمین و تغییر مسیر در لحظه اصابت به هدف‌های متحرک را دارند؛ این فناوری افتخار فرزندان این سرزمین است.

وی افزود: توان پهپادی، نیروی زمینی و دریایی قدرتمند و زیرساخت‌های فنی و نظامی موجب شده است دشمنان، از جمله آمریکا، با وجود آرایش نظامی در دریا، جرأت تعرض نداشته باشند.

سردار کریمیان با اشاره به جنگ روانی دشمن و نقش شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: بزرگان، نخبگان و اصحاب رسانه باید با تبیین درست رویدادها اجازه ندهند دشمن از طریق جنگ روانی در فضای مجازی بر افکار عمومی اثر بگذارد.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی با اتکا به رهبری حکیمانه، ملت بصیر و زیرساخت‌های قوی، در جایگاه اقتدار منطقه‌ای و جهانی ایستاده است؛ دشمنان بارها اذعان کرده‌اند که ایران، قلب زمین است و تسلط بر آن به معنای تسلط بر جهان خواهد بود، از همین رو تلاش می‌کنند با تجزیه و تضعیف کشورها، مسیر سلطه خود را پیش ببرند.

سردار قدرت کریمیان در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار ظلم نخواهد رفت؛ تاریخ نشان داده است که این ملت در برابر تجاوز، ترور و فشار اقتصادی همچنان پایدار و مقاوم مانده است.