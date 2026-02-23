  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

آلمان: اروپا در کنار اوکراین ایستاده است

وزیر امور خارجه آلمان، روسیه را به جدی نبودن در مذاکرات صلح اوکراین متهم کرد و گفت اروپا به حمایت از کی‌یف ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «یوهان وادفول» وزیر امور خارجه آلمان گفت: ما می‌خواهیم در دستیابی به توافقی درباره اوکراین کمک کنیم، اما امتناع مسکو از انجام مذاکرات جدی مانع این امر می‌شود.

وی گفت: اروپا در کنار اوکراین ایستاده است و اگر روسیه امتیازات ملموسی ارائه دهد، ما برای گفتگو آماده‌ایم.

دور سوم مذاکرات صلح اوکراین به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو پایتخت سوئیس برگزار شد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

پیشتر، متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) گفته بود: واشنگتن انتظار دارد موضوع اختلافات ارضی در روزها و هفته‌های آینده تعیین تکلیف شود.

وی گفته بود شرکت‌کنندگان در روند مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین، در حال حاضر روی چهار سند نهایی کار می‌کنند. یک طرح صلح ۲۰ بندی، مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی چندجانبه، تضمین‌های امنیتی مشخص آمریکا و همچنین برنامه رشد و شکوفایی اقتصادی پس از صلح.

کد خبر 6757495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ترامپ نقش پیچیده کردن صلح را دارد هرگز نمی خواهد صلحی برقرار بشود عملا خواسته روسیه درخواست میکند تازه صلح اوکراین به بن بست بکشد چون جنگ روسیه تمام شود به کمک چین خواهد رفت درگیری میان متحدان ویا خود آمریکا درگیری اتفاق بیفتد پوتین از چین حمایت کامل خواهد کرد به همین خاطر جنگ را تمام نمی کند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها