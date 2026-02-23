مرگ هزاران نیروی ناتو در لباس نظامیان اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، داگلاس مک گریگور مشاور سابق وزارت جنگ آمریکا(پنتاگون) اعتراف کرد که هزاران تن از نیروهای نظامی ناتو در جنگ اوکراین کشته شده اند.

وی اضافه کرد: ما باید بپذیریم که هزاران تن از نیروهای ناتو که لباس های نیروهای اوکراینی را به تن می کردند و اکثر آنها را لهستانی ها تشکیل می دادند عملا در جنگ اوکراین جان خود را از دست دادند.

مک گریگور گفت: به همین دلیل رئیس جمهور لهستان اصرار داشت که اعلام کند نیروهای لهستانی در اوکراین حضور ندارند. هر چقدر شرایط در اوکراین وخیم تر می شود این وقایع بیشتر تکرار می شود. جنگ اوکراین با شروط روسیه به پایان می رسد.

این در حالی است که وزارت دفاع روسیه بارها از کشته شدن مزدوران خارجی در اوکراین خبر داده بود.