۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

انتقاد زلنسکی از بی‌توجهی غرب به وضعیت اوکراین

رئیس‌جمهوری اوکراین از بی‌توجهی غرب به وضعیت این کشور و تامین نکردن تسلیحات مورد نیاز کی‌یف برای جنگ با مسکو انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت: متأسفانه، شرکای ما مجوزهای لازم برای تولید سامانه‌های مشابه پاتریوت را به ما نمی‌دهند.

وی افزود: فکر می‌کنم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جنگ جهانی سوم را آغاز کرده و ما خط مقدم دفاع هستیم.

زلنسکی با بیان اینکه تقویت قدرت اوکراین در این جنگ نیازمند بستن حریم هوایی است، گفت: متحدان ما نه تنها به ما سامانه های دفاعی نمی دهند حتی موشک های مورد نیاز سامانه های دفاعی موجود را نیز تامین نمی کنند.

دور سوم مذاکرات صلح اوکراین به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو پایتخت سوئیس برگزار شد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

پیشتر، متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) گفته بود: واشنگتن انتظار دارد موضوع اختلافات ارضی در روزها و هفته‌های آینده تعیین تکلیف شود.

وی گفته بود شرکت‌کنندگان در روند مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین، در حال حاضر روی چهار سند نهایی کار می‌کنند. یک طرح صلح ۲۰ بندی، مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی چندجانبه، تضمین‌های امنیتی مشخص آمریکا و همچنین برنامه رشد و شکوفایی اقتصادی پس از صلح.

    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      بی شعور حملات پهبادی را قطع بکن تا پوتین هم زیر ساختها را قطع بکند میزنی پوتین هم جواب میدهد شروع می‌کنی به گریه کردن
      • GB ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        بعد از افشای حسابهای بانکی میلیاردی او در امارات معلوم نیست او به چه رویی بر سر کار مانده است ؟ شاید مصونیت سیاسی او را از محاکمه شدن حفظ می کند.
    • شبنم باقری GB ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      آقا زلنسکی یک گوش را در و یک گوش را دروازه کرده است. مدت ریاست جمهوری او پنج سال بود و چندین سال است که او به بهانه جنگ بر مسند چسبیده است. این در حالی است که طبق قانونی اساسی اوکراین، در پایان مدت ریاست جمهوری در وضعیت اضطراری ( مانند دوران جنگ) باید رئیس پالمان جایگزین او باشد و ترتیب ادامه انتخابات را بدهد. کشورهای اصلی اروپا این را خوب میدانند ولی بخاطر خصومت با روسیه مایل نیستند از مخالفین زلنسکی جایگزین شود که احتمال زیادی وجود دارد. بخصوص در منطقه مورد مشاجره دونباس که روس زبان هستند.
      • محمد IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        کاملا درسته، ادامه ی جنگ یعنی باقی ماندن زلنسکی در قدرت ، مردم اوکراین پشیزی براش ارزش نداره
    • محمد IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      شاید زلنسکی خواست تا ابد به جنگ ادامه بده تا کی غرب وظیفه داره به این دلقک گدای خودشیفته کمک کنه؟ میتونی بجنگ نمیتونی برو صلح کن، روسیه که آمادست جنگ رو تموم کنه، مشکل اینه با پایان جنگ زلنسکی مجبوره انتخابات برگزار کنه و نمیخواد از قدرت کناره گیری کنه
    • حسنی IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      بد بخت کلید مشکل تو پوتین هست بجای التماس به ترامپ واروپا یک درهزار را به پوتین التماس میکردی همه چیز خیلی وقت پیش تمام میشد بد بختی تو این است که آمریکا و اروپا را خوب نمی شناسی اگر اول نقشه آنها را میخواندی 1.5میلیون اوکراینی کشته وزخمی نمی شد 15میلیون هم آواره نمی شد زمانی که 15دقیقه سناتورها آمریکا ایستاده دست می زدنددلت هوای فرماندهی ناتورا گرفته ولی نفهمیدی پشت این تشویق نقشه هاوتوطئه ها برای اوکراین چیده اند از ان هم بهتر است قراداد باترامپ لغو بکنی بروی با پوتین صلح بکنی کشورت راحفظ کنی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها