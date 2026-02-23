پوتین: «تقویت توان اتمی» اولویت مطلق روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیشب در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز مدافع میهن که با برگزاری یک جشن برای رژه نیروهای نظامی و ملی در این کشور همزمان بود، گفت: توسعه سهگانه هستهای که امنیت روسیه را تضمین میکند و بازدارندگی استراتژیک موثر و تعادل قدرت در جهان را فراهم میآورد، یک اولویت مطلق برای مسکو باقی میماند.
پوتین متعهد شد که تقویت توانمندی های ارتش و نیروی دریایی را ادامه دهد و از تجربه نظامی کسب شده در جنگ چهار ساله با اوکراین بهرهبرداری کند.
وی افزود که تمامی شاخههای نیروهای مسلح در زمینه های «آمادگی رزمی»، «قابلیت تحرک»، و« توانایی انجام ماموریتهای عملیاتی در شرایط دشوار» تقویت خواهند شد.
پیمان «نیو استارت» که در سال ۲۰۱۰ امضا شد، آخرین توافق کنترل تسلیحات بین واشنگتن و مسکو بود که برای هر طرف سقفی تا ۸۰۰ سکوی پرتاب و ۱۵۵۰ کلاهک هستهای استراتژیک مستقر، با مکانیزمهای راستیآزمایی متقابل، تعیین میکرد. انقضای این پیمان به معنای انتقال به یک رژیم هستهای با نظارت کمتر است.
پیمان نیو استارت در ۵ فوریه به پایان رسید و واشنگتن به پیشنهاد رئیسجمهور روسیه برای تمدید تعیین سقف حجم زرادخانه هستهای هر طرف به مدت یک سال پاسخ نداد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، انقضای پیمان نیو استارت را «لحظهای بحرانی» برای صلح و امنیت بینالمللی توصیف کرد.
