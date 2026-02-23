  استانها
  2. بوشهر
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

اکبری: ارتقای سلامت اجتماعی دانش‌آموزان استان بوشهر دنبال می‌شود

اکبری: ارتقای سلامت اجتماعی دانش‌آموزان استان بوشهر دنبال می‌شود

بوشهر- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: ارتقای سلامت اجتماعی دانش‌آموزان استان بوشهر دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح دوشنبه در نشست تخصصی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خواستار برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در میان دانش‌آموزان شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در حوزه مسائل اجتماعی اظهار داشت: پیشگیری مؤثر از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ تمامی دستگاه‌های مسئول است و اجرای دقیق و نظام‌مند طرح نماد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی و کاهش مخاطرات اجتماعی در مدارس ایفا کند.

اکبری با بیان اینکه طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) بستری مناسب برای رصد، پایش و مداخله به‌هنگام در خصوص آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان فراهم کرده است، افزود: خروجی‌های این طرح باید مبنای برنامه‌ریزی عملیاتی در شهرستان‌های استان قرار گیرد تا بتوانیم متناسب با شرایط و نیازهای هر منطقه، اقدامات تخصصی و هدفمند طراحی و اجرا کنیم.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست نسبت به معرفی مشاوران متخصص اقدام کنند و تصریح کرد: مقرر شد هر یک از دستگاه‌ها مشاوران خود را معرفی کنند تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سطح شهرستان‌ها، بر اساس داده‌ها و نتایج حاصل از اجرای طرح نماد، برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با شرایط هر شهرستان انجام شود.

وی بر استمرار جلسات هماهنگی و تقویت شبکه همکاری بین‌بخشی تأکید کرد و گفت: با انسجام، تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌ها می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی دانش‌آموزان استان برداشت.

کد خبر 6757533

