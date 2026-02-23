به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح دوشنبه در نشست تخصصی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، خواستار برنامهریزی منسجم و هدفمند برای کاهش آسیبهای اجتماعی بهویژه در میان دانشآموزان شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در حوزه مسائل اجتماعی اظهار داشت: پیشگیری مؤثر از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ تمامی دستگاههای مسئول است و اجرای دقیق و نظاممند طرح نماد میتواند نقش تعیینکنندهای در شناسایی و کاهش مخاطرات اجتماعی در مدارس ایفا کند.
اکبری با بیان اینکه طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) بستری مناسب برای رصد، پایش و مداخله بههنگام در خصوص آسیبهای اجتماعی دانشآموزان فراهم کرده است، افزود: خروجیهای این طرح باید مبنای برنامهریزی عملیاتی در شهرستانهای استان قرار گیرد تا بتوانیم متناسب با شرایط و نیازهای هر منطقه، اقدامات تخصصی و هدفمند طراحی و اجرا کنیم.
وی همچنین از دستگاههای اجرایی خواست نسبت به معرفی مشاوران متخصص اقدام کنند و تصریح کرد: مقرر شد هر یک از دستگاهها مشاوران خود را معرفی کنند تا با تشکیل کارگروههای تخصصی در سطح شهرستانها، بر اساس دادهها و نتایج حاصل از اجرای طرح نماد، برنامهریزی دقیق و متناسب با شرایط هر شهرستان انجام شود.
وی بر استمرار جلسات هماهنگی و تقویت شبکه همکاری بینبخشی تأکید کرد و گفت: با انسجام، تعامل و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی دستگاهها میتوان گامهای مؤثری در مسیر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی دانشآموزان استان برداشت.
