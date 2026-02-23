شناسایی ۹۶ واحد غیرمجاز اقامتی و خانه مسافر در ساری

قاسم قادری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و تضمین امنیت مسافران گفت: ساماندهی خانه‌های مسافر و اماکن اقامتی در این شهرستان در اولویت کاری قرار دارد و پایش مستمر این واحدها توسط کارگروهی متشکل از کارشناسان اداره میراث فرهنگی و اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی انجام می‌شود.

وی افزود: براساس مصوبات کمیسیون امنیت گردشگری، بازدیدها و نظارت‌ها بر اماکن اقامتی تشدید شده و به واحدهای فاقد مجوز مهلت ۲۰ روزه برای دریافت پروانه رسمی داده می‌شود. در صورت عدم اقدام، این واحدها با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی پلمب خواهند شد.

قادری در پایان تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۹۶ واحد غیرمجاز شناسایی شده است که بیش از ۷۰ واحد مورد بازدید مشترک قرار گرفت و برای آنها تذکر و اخطار کتبی صادر شد. همچنین ۲۱ واحد به دلیل عدم تمکین به قانون پلمب شدند.