شناسایی ۲۳۶ واحد اقامتی غیرمجاز در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، عیسی رضایی با اشاره به اینکه ۲۳۶ واحد اقامتی غیر مجاز با بررسی و پیگیری کار‌شناسان این اداره کل و گزارش‌های مردمی شناسایی شده‌اند، گفت: در مرحله اول اخطاریه و تذکر برای جمع آوری واحدهای اقامتی غیرمجاز صادر کرده‌ایم در صورت عدم همکاری با کمک اداره کل اماکن نیروی انتظامی اقدام به پلمپ این واحد‌ها خواهیم کرد.

وی افزود: واحدهای اقامتی مجاز و دارای استاندارد و ضوابط، تابلوهای تحت نظارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارند ضمن اینکه در قسمت پذیرش مسافر نیز مجوز فعالیت از این اداره کل باید موجود باشد در غیر اینصورت واحد اقامتی غیرمجاز محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با اشاره به اینکه واحدهای اقامتی غیرمجاز بدون امنیت و بهداشت هستند، گفت: طی بازدید کار‌شناسان واحدهای اقامتی غیرمجاز بدون پروانه بهره برداری، استانداردهای لازم خدماتی و بهداشتی و ایمنی را رعایت نمی‌کنند از این رو پاسخگوی نیاز زائران نیست.

رضایی ادامه داد: شهروندان و زائران با احساس مسئولیت در این خصوص و جهت همکاری با این اداره کل در صورت مشاهده واحدهای اسکان غیرمجاز مسافر و ارایه انتقاد و پیشنهاد و گزارش در خصوص تاسیسات گردشگری با شماره ۳۷۶۰۳۴۲۷ الی ۲۸ برای رسیدگی کار‌شناسان در اسرع وقت با اداره کل میراث فرهنگی قم تماس حاصل کنند.

وی با اشاره به اینکه تعداد واحدهای اقامتی در این استان باید توسعه پیدا کند، گفت: در صورتی که واحدهای اقامتی مجاز افزایش پیدا نکند شاهد فعالیت واحدهای غیرمجاز خواهیم شد لذا این اداره کل با هدف تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت افزایش ارایه خدمات اقامتی، گردشگری و رفاهی به زائران فعالیت می‌کند از این رو نیازمند همکاری و سیاست‌های تشویقی توسط نهادهای مربوطه در این حوزه هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم خاطر نشان کرد: بلوار پیامبر اعظم(ص) توسط شهرداری برای واگذاری به بخش خصوصی جهت ساخت و ساز تأسیسات گردشگری آماده شده است تا شاهد احداث واحدهای اقامتی باشیم همچنین تاکنون سرمایه گذاران اعلام آمادگی کردند تا در آینده شاهد ادامه روند کار باشیم.

رضایی با بیان اینکه در قم بیش از ۴۰۰ واحد تأسیسات گردشگری در استان فعال است، گفت: از این تعداد ۵۱ واحد هتل و هتل آپارتمان، ۵۴ واحد مهمانپذیر، ۹۰ واحد مجتمع گردشگری بین راهی، ۱۴۰ خانه مسافر و سایر واحدهای پذیرایی برای خدمت رسانی به زائران فعال است.

به گفته وی، تأسیسات گردشگری توسط سه تیم بازرسی این اداره کل مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند تا خللی در ارائه خدمات به مسافران صورت نگیرد.