به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری سمنان از مختومه شدن ۲۸ پرونده اراضی «شاه بداغ» گرمسار خبر داد و اظهار داشت: در راستای کاهش سیاست های قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی پرونده ها این اقدام انجام گرفته است.

وی ادامه داد: این اراضی به دلیل تعداد معارضان، مالکان و زارعان سال ها با چالش های حقوقی و قضایی مواجه بود که تنش های منطقه ای را به همراه داشته است.

رئیس دادگستری استان سمنان با تاکید بر اینکه این پرونده ها منتهی به سازش شدند، ابراز داشت: در این پرونده ها میان ۱۹۰ نفر اصحاب دعوی صلح و سازش برقرار شده است.

اکبری ارزش این مصالحه‌ را یک میلیارد و ۸۱ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: در نتیجه تلاش شورای حل اختلاف گرمسار این اختلاف طولانی میان مالکان و زارعان پلاک ثبتی اراضی وسیع «شاه بداغ» به توافق منتهی شد.

وی افزود: هیئتی از کارشناسان مرضی طرفین تشکیل و پس از شنیدن دقیق اظهارات موضوع را بررسی و نسبت به رفع تعارضات اقدام کردند.