  1. استانها
  2. سمنان
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

اکبری: ۲۸ فقره پرونده اراضی «شاه‌بداغ» گرمسار مختومه شد

گرمسار- رئیس کل دادگستری استان سمنان از مختومه شدن ۲۸ فقره پرونده اراضی «شاه بداغ» گرمسار خبر داد و گفت: میان ۱۹۰ نفر اصحاب دعوی این پرونده سازش ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری سمنان از مختومه شدن ۲۸ پرونده اراضی «شاه بداغ» گرمسار خبر داد و اظهار داشت: در راستای کاهش سیاست های قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی پرونده ها این اقدام انجام گرفته است.

وی ادامه داد: این اراضی به دلیل تعداد معارضان، مالکان و زارعان سال ها با چالش های حقوقی و قضایی مواجه بود که تنش های منطقه ای را به همراه داشته است.

رئیس دادگستری استان سمنان با تاکید بر اینکه این پرونده ها منتهی به سازش شدند، ابراز داشت: در این پرونده ها میان ۱۹۰ نفر اصحاب دعوی صلح و سازش برقرار شده است.

اکبری ارزش این مصالحه‌ را یک میلیارد و ۸۱ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: در نتیجه تلاش شورای حل اختلاف گرمسار این اختلاف طولانی میان مالکان و زارعان پلاک ثبتی اراضی وسیع «شاه بداغ» به توافق منتهی شد.

وی افزود: هیئتی از کارشناسان مرضی طرفین تشکیل و پس از شنیدن دقیق اظهارات موضوع را بررسی و نسبت به رفع تعارضات اقدام کردند.

کد خبر 6757645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها