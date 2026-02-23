  1. استانها
  2. مازندران
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

۸۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف نوشهر به صلح و سازش ختم شد

نوشهر - رئیس دادگستری نوشهر گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف این شهرستان در سال جاری با صلح و سازش مختومه شده و ۲۴۲ زندانی نیز با تلاش این شورا آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سروی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد پیشگیرانه قوه قضاییه اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی حرکت به سمت صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است و شورای حل اختلاف در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی افزود: صلح و سازش مزایای متعددی دارد که از جمله آن می‌توان به کاهش زمان رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، حفظ روابط اجتماعی و خانوادگی و افزایش رضایتمندی طرفین اشاره کرد. در حالی که در رسیدگی‌های قضایی معمولاً یکی از طرفین متضرر می‌شود، در سازش میزان رضایت طرفین به مراتب بیشتر است.

رئیس دادگستری نوشهر تصریح کرد: علاوه بر ظرفیت شورای حل اختلاف مستقر در دادگستری، از نهادهای میانجی‌گر و داوری حرفه‌ای نیز برای کاهش تنش‌ها و ورودی پرونده‌ها استفاده می‌شود.

سروی با بیان اینکه شورای حل اختلاف نوشهر از شوراهای برتر استان بوده است، گفت: این شهرستان دارای هفت شعبه شهری است که شش شعبه در محوطه دادگستری و یک شعبه در زندان مستقر است و همچنین هفت شورای حل اختلاف روستایی نیز فعالیت دارند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از پنج هزار پرونده به شورای حل اختلاف نوشهر ارجاع شده که حدود ۸۰ درصد آنها به صلح و سازش منتهی شده است.

رئیس دادگستری نوشهر افزود: با تلاش شورای حل اختلاف مستقر در زندان، ۲۴۲ زندانی آزاد شدند و همچنین هشت پرونده قصاص نفس با جلب رضایت اولیای دم به سازش ختم شد.

وی همچنین از فعالیت صلح‌یاران خبر داد و گفت: در ۱۱ ماه گذشته ۱۷۶ پرونده به صلح‌یاران ارجاع شد که بخش قابل توجهی از آنها به سازش انجامید.

کد خبر 6757599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها