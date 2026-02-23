اعضای کمیسیون های مربیان و داوران تکواندو معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، جلسه کمیسیون داوران و مربیان فدراسیون تکواندو صبح امروز دوشنبه به صورت جداگانه برگزار شد و در نهایت نمایندگان دو بخش فوق جهت عضویت در مجمع انتخاب و معرفی شدند.

جلسه کمیسیون داوران به ریاست مهدی نوایی سرپرست فدراسیون تکواندو و با حضور حجت حسین پور مشاور ارشد، محمد جمشیدی دبیرکل، احسان نهتان نماینده امور مشترک وزارت ورزش، مجید افشار مسئول حراست، شهاب رستمی‌نیا بازرس، حسن ذوالقدری سرپرست سازمان تیم های ملی ، بیژن خراسانی رئیس کمیته امور مجامع، محمدرضا طاهری‌نسب، مریم آذرمهر، معصومه باقری باقری، مهنوش مظلومی، شهرام اربابی، هومن صادق‌نیا، حمید اسداللهی، عبدالصمد بسحاق، مهدی زائر میری و حافظ مهدوی برگزار شد و در نهایت پس از انجام فرآیند رای گیری، باقری و اکبرزاده به عنوان نمایندگان داوران در مجمع انتخاب و معرفی شدند.

همچنین در بخش انتخابات کمیسیون مربیان، مهرداد یوسفی، پیام خانلرخانی، احمد اخلاقی، مسعود کاظم‌پور، فیض اله نفجم، علی کریمی صابر، مهروز ساعی، عاطفه کشاورز و اعظم درستی به عنوان نفرات حاضر در فرآیند انتخابات حضور یافتند که در نهایت مهرداد یوسفی، علی تاجیک، مهروز ساعی و نیلوفر صفریان به عنوان اعضای کمیسیون مربیان حاضر در مجمع معرفی شدند. (در خصوص یکی از منتخبین، مقرر شد از دفتر امور مشترک فدراسیونها استعلام گرفته شود).

پیشتر کمیسیون ورزشکاران فدراسیون تکواندو نیز با اعضا تشکیل جلسه داد و نفرات نهایی مشخص شدند.