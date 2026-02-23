کشف انبار داروی غیرمجاز ۴.۵ میلیاردی در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالفضل مهدی زاده، رئیس پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف محل دپوی داروی غیرمجاز در جنوب تهران شدند. در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه محرز شد مقادیری داروی غیرمجاز در انباری در جاده شهریار تخلیه و دپو شده که کالای خارجی را به این مکان منتقل و توزیع می‌کند.

سرهنگ مهدی زاده افزود: مامورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص شد محل انبار داروهای غیرمجاز بوده و کالاها در سامانه ها ثبت نشده و مشاهده می نمایند مقادیر انبوهی داروی غیرمجاز در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص شد اسناد گمرکی مربوط به سال های گذشته است و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته است و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: کالاهای شامل وزن تقریبی ۶۰ کیلو قرص ، ۱ دستگاه بلیستر، ۲دستگاه آسیاب و ۱ گالن ۵۰ کیلویی پودر آویسل جهت ضرب قرص کشف گردید که پرونده ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۴.۵ میلیارد تومان اعلام کرده اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم هستند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازند.