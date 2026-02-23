۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

کشف انبار داروی غیرمجاز ۴.۵ میلیاردی در جنوب تهران

رئیس پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف داروهای غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالفضل مهدی زاده، رئیس پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف محل دپوی داروی غیرمجاز در جنوب تهران شدند. در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه محرز شد مقادیری داروی غیرمجاز در انباری در جاده شهریار تخلیه و دپو شده که کالای خارجی را به این مکان منتقل و توزیع می‌کند.

سرهنگ مهدی زاده افزود: مامورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص شد محل انبار داروهای غیرمجاز بوده و کالاها در سامانه ها ثبت نشده و مشاهده می نمایند مقادیر انبوهی داروی غیرمجاز در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص شد اسناد گمرکی مربوط به سال های گذشته است و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته است و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: کالاهای شامل وزن تقریبی ۶۰ کیلو قرص ، ۱ دستگاه بلیستر، ۲دستگاه آسیاب و ۱ گالن ۵۰ کیلویی پودر آویسل جهت ضرب قرص کشف گردید که پرونده ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۴.۵ میلیارد تومان اعلام کرده اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم هستند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازند.

