مصالحه میان ۲ مجموعه تولیدی گرمسار؛ اشتغال ۱۵۰ نفر تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان از اختلاف مالی میان دو واحد تولیدی عرصه فلزات اساسی در گرمسار خبر داد و بیان کرد: این پرونده اقتصادی روی میز شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار قرار گرفت.

وی با اشاره به تلاش ها برای حل مشکل موجود میان دو طرف دعوی، ادامه داد: در این راستا جلسات متعدد برگزار و طرفین تشویق به صلح و سازش شدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در توضیح ماجرا، بیان کرد: یکی از این واحدها به دلیل شرایط اقتصادی موجود در ایفای تعهدات خود با چالش مواجه شده بود.

اکبری ادامه داد: تداوم این اختلاف می توانست منجر به بیکاری کارگران شود لذا با رویکرد حمایتی دستگاه قضایی استان زمینه لازم برای حل موضوع فراهم و پرونده با صلح و سازش مختومه اعلام شد.

وی ارزش این پرونده را بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: با مصالحه پرونده اشتغال ۱۵۰ نیروی کار تثبیت و از بیکاری کارگران پیشگیری شده است.