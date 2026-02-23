۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

آغاز دو پویش «هر خانواده یک آیه» و «هر خانه یک قرآن» در فرهنگسرای قرآن

فرهنگسرای قرآن همزمان با ماه مبارک رمضان، دو پویش مردمی با محوریت تلاوت خانوادگی قرآن و اهدای مصحف شریف ویژه شهروندان تهرانی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز فرهنگی در ماه مبارک رمضان با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم و گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح خانواده‌ها، دو پویش «هر خانواده یک آیه» و «هر خانه یک قرآن» را اجرا می‌کند.

در پویش «#هر_خانواده_یک_آیه» از خانواده‌ها دعوت شده است با تلاوت جمعی آیه ۸ سوره صف و ضبط و ارسال فیلم آن، در این برنامه مشارکت کنند. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های بله و ایتا به شماره ۰۹۳۶۶۰۹۵۵۴۵ ارسال کنند. پس از داوری آثار، به ۱۴ خانواده برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

همچنین در پویش «#هر_خانه_یک_قرآن» از شهروندان درخواست شده است با اهدای یک جلد قرآن کریم یا واریز مبلغ ۱۱۴ هزار تومان (هزینه تهیه یک جلد قرآن) به شماره کارت بانک شهر ۵۰۴۷۰۶۱۰۹۰۱۶۹۵۲۱ به نام فرهنگسرای قرآن، در این اقدام فرهنگی مشارکت کنند. قرآن‌های اهدایی نیز از طریق فرهنگسرای قرآن و سایر فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ نزدیک محل سکونت شهروندان دریافت می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۵۵۷۸۱۱۵۵ تماس بگیرند.

کد خبر 6757652
سیده فاطمه سادات کیایی

