تربیت مدرس در جمع پیشتازان علمی کشور در حوزه فناوری مواد پیشرفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، بر اساس اعلام مؤسسه ISC دانشگاه تربیت مدرس در حوزه تولیدات علمی فناوری مواد پیشرفته در میان دانشگاه های برتر کشور قرار دارد.

بر اساس این گزارش «جایگاه جهانی تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی در فناوری مواد پیشرفته» (بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴)، دانشگاه تربیت مدرس موفق شده است در چندین حوزه راهبردی مواد پیشرفته، جایگاه‌های برجسته ملی و بین‌المللی را به خود اختصاص دهد و در جمع دانشگاه‌های اثرگذار کشور قرار گیرد.

رتبه نخست کشور در چارچوب‌های آلی فلزی (MOF)

مطابق داده‌های پایگاه Web of Science که در این گزارش مبنا قرار گرفته، دانشگاه تربیت مدرس در حوزه «چارچوب‌های آلی فلزی (MOF)» با انتشار ۳۸۹ مدرک علمی، رتبه اول کشور را کسب کرده است. این حوزه از مهم‌ترین زمینه‌های نوین مواد پیشرفته با کاربردهای گسترده در ذخیره‌سازی انرژی، محیط‌زیست و فناوری‌های نوظهور به شمار می‌رود.

حضور مؤثر در سایر حوزه‌های مواد پیشرفته

بر اساس همین گزارش، جایگاه دانشگاه تربیت مدرس در دیگر حوزه‌های تخصصی مواد پیشرفته نیز قابل توجه است:

هیدروکسیدهای دوتایی لایه ای (LDH): رتبه پنجم کشور (۱۱۳ مدرک)

مکسین (MXene): رتبه پنجم کشور (۲۱ مدرک)

اکسید گرافن (GO): رتبه هفتم کشور (۴۹۷ مدرک)

نانولوله‌های کربنی (CNT): رتبه نهم کشور (۵۰۸ مدرک)

چارچوب‌های ایمیدازولات زئولیتی (ZIF): رتبه هفتم کشور (۳۵ مدرک)

این نتایج نشان‌دهنده تنوع و گستره فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه در شاخه‌های مختلف مواد پیشرفته و نقش‌آفرینی آن در حوزه‌های نوظهور فناوری است.

جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی EduRank

EduRank.org یک رتبه بندی مستقل مبتنی بر متریک است که ۱۴ هزار و ۱۳۱ دانشگاه از ۱۸۳ کشور را ارزیابی می کند. این نظام رتبه بندی از پایگاه اختصاصی داده با نمایه ۴۴,۹۰۹,۳۰۰ نشریه علمی و ۱٬۲۳۷٬۵۴۱,۹۶۰ استناد برای رتبه بندی دانشگاهها در ۲۴۶ موضوع تحقیقاتی استفاده می کند.

رتبه بندی جهانی EduRank تعداد ۱۴ هزار دانشگاه از ۱۸۳ کشور دنیا را با سه شاخص عملکرد پژوهشی وزن ۴۵ درصد) شهرت غیر دانشگاهی وزن ۴۵ درصد و نمره فارغ التحصیلان وزن ۱۰ درصد) رده بندی می کند. در این رده بندی فهرستی از بهترین دانشگاههای جهان بر اساس عملکرد تحقیقاتی آنها در حوزه فناوری های مرتبط با علم مواد آورده شده است.

در نظام رتبه‌بندی EduRank در حوزه مواد، دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۳۹۱ جهان ، رتبه ۱۲۷ آسیا و و رتبه ششم در میان دانشگاه‌های ایرانی این حوزه را به خود اختصاص داده است.

نظام رتبه بندی U.S.News

تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی بر پایه موضوعی مواد ۱۴۲ دانشگاه در کل جهان بوده اند. دانشگاه های رتبه بندی شده بر اساس تعداد مدارک علمی منتشر شده در آن موضوع خاص در مجموعه رتبه بندی گنجانده شده اند.

نظام رتبه بندی US News دانشگاه های مختلف را با شاخصهای میزان فارغ التحصیلی، عملکرد پژوهشی تعداد استنادات پژوهشگران نسبت دانشجو به استاد منابع مالی اساتید و دانشجوها، میران استنادات دریافتی مدارک علمی و سایر عوامل رتبه بندی میکند.

بر اساس این رتبه بندی (۲۰۲۳-۲۰۲۲) برترین دانشگاه جهان در حوزه مواد دانشگاه نورث وسترن در ایالات متحده آمریکا میباشد. دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شیراز تنها دانشگاههای ایرانی هستند که در این رتبه بندی حضور دارند.

بر این اساس، دانشگاه تربیت مدرس با کسب رتبه ۱۸۵ آسیا و رتبه ۶۶۵ جهانی ، رتبه ششم را در میان دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این فهرست در حوزه مواد کسب کرده است.

تثبیت جایگاه علمی در سطح ملی و منطقه‌ای

گزارش مذکور حاکی از آن است که دانشگاه تربیت مدرس با تمرکز هدفمند بر توسعه فناوری‌های مواد پیشرفته، به‌ویژه در حوزه چارچوب‌های آلی فلزی، توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو کشور در این عرصه تثبیت کند. استمرار این روند می‌تواند نقش دانشگاه را در توسعه فناوری‌های راهبردی، ارتقای همکاری‌های بین‌المللی و تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور بیش از پیش تقویت کند.