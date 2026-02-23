به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که اشغالگران موانع آهنی جدیدی را در ورودی شهرک بیت امر در کرانه باختری قرار داده و تنها ورودی باقیمانده را نیز بستند.

از سوی دیگرشبکه الجزیره گزارش داد که نظامیان ارتش صهیونیستی به شهرک یعبد در جنوب‌ غرب شهر جنین در شمال کرانه باختری یورش بردند.

همچنین منابع فلسطینی اعلام کردند که گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست ۲۱ اصله درخت زیتون را در روستای المغیر در شرق رام‌ الله، در مرکز کرانه باختری قطع کردند.

منابع محلی بیان کردند که شهرک‌نشینان به غرب المغیر که در مجاورت اراضی روستای ابو فلاح قرار دارد، یورش برده و این درختان را قطع کردند.

بر اساس این گزارش، درختان زیتون که بیش از ۵۰ سال قدمت داشتند، متعلق به یکی از ساکنان روستای ابو فلاح بوده است.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که یک شهرک‌نشین مسلح صهیونیست در منطقه مسافر یطا در الخلیل با ورود به اراضی شهروندان، گله خود را در زمین‌های کشاورزی آنان رها کرد و به ساکنان این منطقه حمله‌ور شد.

بر اساس گزارش‌ها، این فرد ضمن چرای دام‌های خود در زمین‌های متعلق به فلسطینی ها، اقدام به تعرض و ایجاد مزاحمت برای شهروندان کرده است.