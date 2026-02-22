بازداشت ۱۰۰ نفر در کرانه باختری از آغاز ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، مرکز اسرای فلسطینی امروز اعلام کرد که نظامیان صهیونیست از آغاز ماه مبارک رمضان، بیش از ۱۰۰ شهروند از جمله زنان و کودکان را در مناطق کرانه باختری و قدس اشغالی بازداشت کرده‌اند.

این مرکز با اشاره به اینکه این بازداشت ها همزمان با اعلام تشدید عملیات نظامی صهیونیست ها در طول ماه مبارک انجام شده است، ابراز داشت که بازداشت فلسطینی ها در اکثر استان‌های کرانه باختری از جمله قدس اشغالی توزیع شده است.

اشغالگران صهیونیست همچنان به تشدید بازجویی های میدانی ادامه می‌دهند. این اقدامات در چارچوب عملیات انتقام‌جویی جمعی است که تمام اقشار جامعه فلسطینی را هدف قرار داده و از زمان آغاز نسل‌کشی در غزه، فراگیر شده است.

این مرکز به مجموعه‌ای از جنایات و تجاوزهای صورت گرفته علیه اسرای فلسطینی اشاره کرده که شامل ضرب و شتم شدید، عملیات ترور سازمان‌یافته بازداشت ‌شدگان و خانواده‌هایشان و همچنین تخریب خانه‌های شهروندان و مصادره اموال آنها و حتی تخریب زیرساخت‌ها، می شود.

استفاده از اعضای خانواده‌ اسرا به عنوان گروگان، استفاده از بازداشت‌شدگان به عنوان سپر انسانی، اجرای اعدام‌های میدانی، سوءاستفاده از بازداشت‌ها به عنوان پوششی برای گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و حمایت از شهرک‌نشینان متجاوز به فلسطینی ها و ... از دیگر اقدامات صهیونیست ها در این عرصه است.

این مرکز تصریح کرد که جنایات کنونی، ادامه رویکرد اشغالگری است که از دهه‌ها پیش برای هدف قرار دادن موجودیت فلسطینی و تحمیل ابزارهای بیشتر سرکوب، کنترل و نظارت وجود داشته است. تنها تغییر به وجود آمده طی سالهای اخیر این است که از زمان آغاز نسل‌کشی در غزه سطح شدت جنایات به شدت افزایش یافته است.

مرکز اسرای فلسطینی تأکید کرد که اشغالگران به اجرای عملیات بازداشت سیستماتیک ادامه می‌دهند، به طوری که تعداد بازداشتی ها در کرانه باختری پس از نسل‌کشی غزه به حدود ۲۲ هزار مورد رسیده است.