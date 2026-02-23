اعتراف رسانه صهیونیستی به افزایش حمله صهیونیست ها در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، روزنامه هاآرتص چاپ سرزمین های اشغالی نوشت: حمله شهرک نشینان در کرانه باختری در ماه ژانویه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 23 درصد افزایش یافته است.

این گزارش پس از آن منتشر می شود که منابع فلسطینی امروز دوشنبه اعلام کردند که اشغالگران موانع آهنی جدیدی را در ورودی شهرک بیت امر در کرانه باختری قرار داده و تنها ورودی باقیمانده را نیز بستند.

رسانه های خبری گزارش دادند که نظامیان ارتش صهیونیستی به شهرک یعبد در جنوب‌ غرب شهر جنین در شمال کرانه باختری یورش بردند.

همچنین منابع فلسطینی اعلام کردند که گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست ۲۱ اصله درخت زیتون را در روستای المغیر در شرق رام‌ الله، در مرکز کرانه باختری قطع کردند.

منابع محلی بیان کردند که شهرک‌نشینان به غرب المغیر که در مجاورت اراضی روستای ابو فلاح قرار دارد، یورش برده و این درختان را قطع کردند.

بر اساس این گزارش، درختان زیتون که بیش از ۵۰ سال قدمت داشتند، متعلق به یکی از ساکنان روستای ابو فلاح بوده است.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که یک شهرک‌نشین مسلح صهیونیست در منطقه مسافر یطا در الخلیل با ورود به اراضی شهروندان، گله خود را در زمین‌های کشاورزی آنان رها کرد و به ساکنان این منطقه حمله‌ور شد.