۲ طبیعت گرد مفقودی در ارتفاعات چناران پیدا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عطاری اظهارکرد: امداد رسانی به حادثه مفقودی دو نفر در ارتفاعات چلیشاه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر اعلام شد، که بلا فاصله یک تیم عملیاتی امداد و نجات کوهستان چناران به همراه آمبولانس ویژه به محل اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر چناران افزود: دو طبیعت گردی که در ارتفاعات قله چلیشاه چناران مفقود شده بودند با انجام عملیات جستجو و پیمایش تیم امداد کوهستان سالم پیدا شده و به محل امن منتقل شدند.

وی گفت: عملیات امداد و نجات با بهره گیری از تیم های فنی و کارگاه های فنی نجات در ارتفاع برای یافتن مفقودان، چهار ساعت به طول انجامیده است.

عطاری از هموطنان خواست در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی بدون محدودیت زمانی با شماره ندای امداد هلال احمر ۱۱۲ تماس بگیرند.