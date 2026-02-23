بیانیه شهداب یزد در واکنش به جدایی بازیکن خارجی تیم والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عثمان فریاد بازیکن تیم والیبال شهداب یزد چند روز پیش به بهانه مرخصی راهی پاکستان شد و پس از آن اعلام کرد دیگر حاضر نیست به ایران برگردد و برای شهداب بازی کند. او همچنین اعلام کرد قصد دارد از دنیای والیبال خداحافظی کند.

این موضوع با واکنش باشگاه یزد روبرو شد و شهداب اعلام کرد این اتفاق را از طریق فدراسیون والیبال و فدراسیون جهانی والیبال دنبال خواهد کرد. در همین راستا باشگاه شهداب یزد بیانیه ایی در این زمینه منتشر کرد:

به نام خدا

خطاب به هواداران فهیم باشگاه بزرگ شهداب یزد و مردم شریف ایران؛

این اطلاعیه صرفاً در جهت تنویر افکار عمومی، شفاف‌سازی حقایق و پاسخ به ادعاهای کذب و متناقض مطرح شده در خصوص پرونده «علی عثمان فریاد»، بازیکن پاکستانی تیم والیبال بزرگسالان شهداب منتشر می‌شود.

در بازه زمانی دو هفته‌ای در دهه سوم دی‌ماه، این بازیکن با طرح این موضوع که دچار مشکلات شدید خانوادگی است و مادرش در بستر بیماری قرار دارد، مکرراً درخواست سفر به پاکستان جهت عیادت از خانواده را مطرح نمود. در نهایت، با توجه به اصرارها و درخواست‌های متعدد ایشان، مدیریت باشگاه شهداب یزد و کادرفنی با در نظر گرفتن اصول انسانی و اولویت دادن به شرایط روحی بازیکن، موافقت کردند که وی به مدت چهار روز ایران را ترک کند تا جویای احوال مادر خویش شود.

باشگاه شهداب بلیت برگشت این بازیکن به ایران را از پیش تهیه کرده بود؛ اما وی در موعد مقرر نه تنها به ایران بازنگشت، بلکه به یکباره پاسخگوی تماس‌ها و پیام‌های باشگاه نیز نبود. پس از پیگیری‌های مستمر مدیریت و حتی مدیربرنامه های ایرانی و بین المللی این بازیکن، وی سرانجام اعلام کرد که به دلیل «مشکلات شدید روحی و روانی» قصد ادامه فعالیت ورزشی را ندارد و می‌خواهد برای همیشه از دنیای والیبال خداحافظی کند!

ایشان در پیام خود ضمن تشکر از رفتار حرفه‌ای و پایبندی باشگاه شهداب به قرارداد، رسماً درخواست کرد و پذیرفت که بابت ۷۰ درصد باقی‌مانده مبلغ قراردادش هیچ‌گونه ادعایی ندارد.

در پی این رفتار غیرحرفه‌ای، باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد بلافاصله با در جریان گذاشتن فدراسیون والیبال ایران و فدراسیون والیبال پاکستان، شکایت رسمی خود را مبنی بر عدم پایبندی این بازیکن به قرارداد، به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) ارسال نمود.

اما اخیراً در کمال تعجب، ایمیلی از سوی فدراسیون والیبال پاکستان دریافت شده و شخص علی عثمان فریاد نیز ادعاهای جدید و کاملاً بی‌اساسی را مطرح کرده است! وی اکنون مدعی شده که به دلیل «اتفاقات اخیر کشور، قطعی اینترنت و عدم ارتباط با خانواده» ایران را ترک کرده و مدعی است به تاکید سفارت پاکستان ایران را ترک کرده است!

پاسخ قاطع باشگاه شهداب به ادعاهای واهی

این بازیکن، ضمن تکذیب این بهانه‌تراشی‌ها، جهت روشن شدن حقیقت موارد زیر را متذکر می‌شود:

ادعای فعلی این بازیکن با ادعای اولیه‌اش (بیماری مادر و مشکلات روانی برای کنار گذاشتن والیبال) کاملاً در تضاد است و نشان از تلاش برای فرار از تبعات قانونی نقض قرارداد دارد.

قطعی یا اختلال اینترنت تنها به مدت ۴۸ ساعت و با توجه به شرایط مقطعی وجود داشت، با این حال، باشگاه بلافاصله امکانات و دسترسی‌های لازم برای برقراری ارتباط وی با خانواده‌اش را فراهم کرد.

در حال حاضر بازیکنان و مربیان خارجی متعددی در لیگ‌های مختلف ورزشی ایران و تیم شهداب در کمال آرامش و امنیت مشغول به فعالیت حرفه‌ای خود هستند.

باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد با همراهی و حمایت فدراسیون والیبال ایران، با توجه به تناقض‌گویی‌های آشکار این بازیکن و فدراسیون متبوعش، پیگیری‌های قضایی خود را با قاطعیت تمام از طریق فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) ادامه خواهد داد. ما اجازه نخواهیم داد با طرح چنین ادعاهای متناقض‌نما و کذبی، شأن و منزلت والیبال ایران و اعتبار باشگاه شهداب استان یزد زیر سوال برود.»