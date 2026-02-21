شهداب حریف صنعتگران نشد/ پاس گرگان شگفتی ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته هجدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (‌شنبه دوم اسفند) به صورت متمرکز، تیم‌های پاس گرگان و چادرملو اردکان به مصاف یکدیگر رفتند که پاسی‌ها سه بر یک به پیروزی رسیدند و پنجمین برد خود را ثبت کردند.

چادر ملو در دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب پاس شد تا ششمین شکست فصل خود را تجربه کند.

پاس گرگان قبل از این دیدار در رتبه دهم جدول قرار داشت و چادر ملو با ۱۱ برد رتبه چهارم را در اختیار داشت که برد نماینده گرگان شگفتی ساز محسوب می شود.

صنعتگران با شکست شهداب برای مدعیان خط و نشان کشید

در دیگر دیدار این هفته تیم‌های شهداب یزد و صنعتگران امید به مصاف یکدیگر رفتند و شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در تیم صنعتگران موفق به شکست تیم دوم جدول شدند تا شگفتی ساز شوند.

شهدابی ها در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۹ بر ۲۷، ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب حریف شدند تا چهارمین شکست فصل خود را تجربه کنند.

صنعتگران امید نیز با برد این دیدار نهمین پیروزی خود را به دست آورد و ۲۷ امتیازی شد.

پیروزی طبیعت مقابل سپاهان

همچنین تیم‌های طبیعت اسلامشهر و فولاد مبارکه سپاهان دیگر تیم‌های این هفته بود که به مصاف یکدیگر رفتند. شاگردان وادی در تیم طبیعت سه بر یک فولاد مبارکه سپاهان را شکست دادند تا طبیعت ششمین برد خود را به دست آورد.

نماینده اصفهان در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسید اما در ست‌های اول، دوم و چهارم این دیدار با امتیازهای ۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد تا پنجمین شکست فصل خود را تجربه کند.