دبل پیروزی پیکان مقابل مهرگان/ شهداب با پیروزی برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امشب (‌دوشنبه چهارم اسفند) به صورت متمرکز در سه سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم، خانه والیبال تهران و شهید بیضایی اسلامشهر پیگیری شد.

در نخستین دیدار این هفته لیگ برتر مردان در سالن شهید بیضایی اسلامشهر و از ساعت ۱۹ تیم‌های پیکان تهران و مهرگان نور به مصاف یکدیگر رفتند که پیکانی‌ها سه بر صفر به پیروزی رسیدند و دوازدهمین برد خود را ثبت کردند و ۳۴ امتیازی شدند.

تیم مهرگان نور در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کردند تا یازدهمین شکست فصل خود را تجربه کند.



بردهای صنعتگران دو رقمی شد



همچنین تیم‌های صنعتگران امید و استقلال گنبد به مصاف یکدیگر رفتند که صنعتگران سه بر یک به پیروزی رسید و تعداد بردهای خود را در این فصل دو رقمی کرد و ۳۰ امتیازی شد و با توجه به استراحت شهرداری ارومیه به رتبه ششم جدول صعود کرد.



گنبدی‌ها که در دور رفت سه بر یک این تیم را شکست داده بودند، در ست سوم دیدار امروز ۲۶ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند اما در ست‌های اول، دوم و چهارم و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۷ مغلوب شدند تا پانزدهمین شکست خود را تجربه کنند و همچنان در انتهای جدول باقی بمانند.



شهداب با پیروزی برگشت



از دیگر بازی‌های این هفته، تیم پاس گرگان که در هفته‌های اخیر نتایج قابل توجهی کسب کرده بود، ست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود خود پایان داد، اما شهداب در ادامه با عملکردی منسجم‌تر جریان مسابقه را در اختیار گرفت و با پیروزی ۲۷ بر ۲۵ در ست دوم کار را به تساوی کشاند.

نماینده یزد در ست‌های سوم و چهارم نیز با نتایج ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ برتری خود را تثبیت کرد تا در نهایت این مسابقه سه بر یک به پایان برسد. دیدار رفت دو تیم نیز با همین نتیجه به سود شهداب خاتمه یافته بود.



شهداب با این پیروزی ۴۲ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول باقی ماند.