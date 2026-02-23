۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر سردار متوسلیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با صدور پیامی درگذشت مادر گرانقدر سردار جاویدالاثر احمد متوسلیان را تسلیت گفت و برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت بانوی صبور و مؤمنه، حاجیه‌خانم معصومه حسینی‌زاده، مادر گران‌قدر سردار جاویدالاثر احمد متوسلیان، پس از چهل‌وسه سال چشم‌انتظاری عاشقانه، موجب تأثر عمیق اینجانب شد. مادری که عمر خویش را در صبر، ایمان و امید به وعده الهی سپری کرد و رنج فراق فرزندی مجاهد را با کرامتی مثال‌زدنی به دوش کشید، در شب‌های. پرفضیلت ماه مبارک رمضان به دیدار معبود شتافت.

اینجانب این ضایعه را به خاندان معزز متوسلیان، همرزمان و دوستداران آن سردار سرافراز و عموم مردم قدرشناس ایران اسلامی تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال در ماه ضیافه الرحمن برای آن فقیده سعیده، علوّ درجات و همنشینی با حضرت زهرا(س) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

زهرا علیدادی

