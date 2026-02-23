مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی جوی پایدار تا روز سه شنبه دراستان را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و در مناطق مرکزی گاهی با غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه شرایط ناپایداری جو به صورت وزش باد به نسبت شدید تا شدید و تند باد لحظه ای در بیشتر مناطق و در مناطق غربی احتمال بارش برف و باران پیش بینی می شود.

معتمدی با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده یک تا ۲ درجه افزایش دارد، گفت: از روز چهارشنبه تا اواخر روزپنجشنبه کاهش دما خواهیم داشت؛ بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان نیز بین ۲۲ و چهار درجه سلسیوس بالای صفر افزایش دارد.