مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی جوی پایدار تا روز سه شنبه دراستان را نشان میدهد.
وی ادامه داد: آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و در مناطق مرکزی گاهی با غبار رقیق پیشبینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه شرایط ناپایداری جو به صورت وزش باد به نسبت شدید تا شدید و تند باد لحظه ای در بیشتر مناطق و در مناطق غربی احتمال بارش برف و باران پیش بینی می شود.
معتمدی با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده یک تا ۲ درجه افزایش دارد، گفت: از روز چهارشنبه تا اواخر روزپنجشنبه کاهش دما خواهیم داشت؛ بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان نیز بین ۲۲ و چهار درجه سلسیوس بالای صفر افزایش دارد.
