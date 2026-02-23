به گزارش خبرگزاری مهر، محمد افشار بعدازظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری ساری، بسیج هنرمندان مرکز استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، حوزه هنری مازندران و سازمان تبلیغات اسلامی مازندران، ویژهبرنامه «۳۰ شب، ۳۰ فرصت» برگزار میشود.
وی افزود: این برنامه از پنجم ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و شامل ۳۰ غرفه نمایش آثار فاخر هنرمندان استان است که صنایعدستی، آثار فرهنگی و رسانهای و تولیدات هنری شاخص در آن به نمایش گذاشته میشود. غرفهها از ساعت ۱۰ صبح تا حوالی نیمهشب برای بازدید عموم دایر خواهند بود.
افشار تصریح کرد: بخش اصلی برنامه تحت عنوان «فرصت» هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ برگزار میشود و شامل اجرای تلاوت قرآن کریم توسط قاریان برجسته، حضور حافظان قرآن، اجرای گروههای موسیقی و نمایشهای آیینی، نقالی و مرشدخوانی و شعرخوانی شاعران آیینی است.
وی هدف از این برنامه را استفاده از زبان هنر برای انتقال پیامهای معنوی، ارزشهای دینی و اندیشههای حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و انبیای الهی دانست و گفت: علاوه بر اجرای برنامههای شبانه، هر شب از یکی از چهرههای ماندگار هنری استان رونمایی و تجلیل خواهد شد تا علاوه بر تعمیق معنویت، ظرفیتهای هنری و فرهنگی استان نیز معرفی شود.
افشار در پایان خاطرنشان کرد: همکاری نهادهای فرهنگی و هنری استان و حضور فعال هنرمندان بسیجی، فرصت بینظیری برای نقشآفرینی در ترویج فرهنگ اسلامی و ایجاد تجربهای متفاوت برای شهروندان در ماه رمضان فراهم کرده است.
