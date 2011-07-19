به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از بخش‏های مراسم هفت هنر در فرهنگسرای نیاوران کارگاه آموزشی فیلم برپا می‏شود که به دو موضوع با محوریت طبیعت و فرهنگ و هنر استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد پرداخت.

در همین راستا به معرفی آثار نادر افشار نادری که فیلمی بی‏نظیر از طبیعت بکر و استثنایی این استان ساخته، پرداخته خواهد شد. مسئولیت برپایی این کارگاه آموزشی و بررسی فیلم‏های این استان برعهده سیدمحمد مختاری، تهیه کننده، نویسنده و کارگردان اهل استان کهگیلویه و بویراحمد است.

از دیگر بخش‏های هفته هنر این استان باید به موسیقی آیینی و رقص‏های محلی اشاره کرد که توسط هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد در تالار وحدت به اجرا در خواهد آمد.

تجلیل از هنرمندان ایثارگر، بخش دیگری از برنامه‏های این هفته هنری خواهد بود. تجلیل از قاریان برگزیده کهگیلویه و هنرمندانی که در رابطه با قرآن کریم به فعالیت می‏پردازند از جمله تذهیب برنامه بعدی این هفته هنری خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین بخش‏های هفته هنری استان کهگیلویه و بویراحمد محفل شعر و ادب خواهد بود که با حضور شعرای این استان و با محوریت یادمان مرحوم حسین پناهی، شاعر و هنرمند بزرگ تئاتر فقید کشورمان برگزار می‏شود. 14 مرداد سالگرد درگذشت این هنرمند بزرگ کشورمان است که یادمان او در محفل شعر و ادب هفته هنر استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد.

هفته هنر کهگیلویه و بویراحمد با حضور هنرمندان این استان برای نخستین بار به صورت همزمان در چهار منطقه تهران برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه هفته هنر استان کهگیلویه و بویراحمد روز شنبه اول مردادماه در سالن اصلی تئاتر شهر برپا خواهد شد و برنامه های این هفته هنری که شامل تجلیل از ایثارگران هنرمند، موسیقی آیینی و محلی، نمایش‏های صحنه‏ای و خیابانی، محفل انس با قرآن و تجلیل از هنرمندانی که در زمینه قرآن کریم فعالیت می‏کنند، رقص آیینی، موسیقی سنتی و محفل شعر به همراه برپایی غرفه‏های صنایع دستی که معرف فرهنگ و هنر ریشه‏دار و اصیل دیار کهگیلویه و بویراحمد است و همچنین توانمندی‏های این استان را نشان می‏دهد در چهار منطقه پایتخت برگزار می‎شود.

با ابتکار جالب معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد اجرایی هفته هنر استان کهگیلویه و بویراحمد و به منظور آسایش و استفاده مناسب و راحت‏تر ساکنان مناطق مختلف شهر تهران، برخلاف گذشته این مراسم در چهار نقطه تهران شامل سالن اصلی تئاتر شهر، تالار وحدت، فرهنگسرای نیاوران و برج آزادی برپا خواهد شد. این مراسم از روز اول مردادماه آغاز شده و تا هشتم مرداد در مکان‏های یادشده ادامه خواهد داشت.