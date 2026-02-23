به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی با بیان اینکه این اقدام در راستای گسترش فرهنگ مطالعه و تقویت زیرساختهای کتابخانهای بهویژه در مناطق محروم و روستایی انجام شده است، اظهار کرد: ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات کتابخانهای و توسعه دسترسی عمومی به منابع مطالعاتی از مهمترین رویکردهای سازمان به شمار میرود که در مدیریت منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان دنبال میشود.
وی با اشاره به جزئیات توزیع منابع در کتابخانههای عمومی استان همدان افزود: از مجموع کتابهای توزیعشده، یکهزار نسخه به شهرستان رزن، ۴۵۰ نسخه به تویسرکان، ۲ هزار و ۱۰۰ نسخه به درگزین، یکهزار و ۷۰۰ نسخه به نهاوند و یکهزار و ۷۰۰ نسخه به ملایر اختصاص یافته است. همچنین ۱۰۰ نسخه به کتابخانه مسجد کمالآباد همدان و یکهزار و ۴۰۰ نسخه به کتابخانههای ادارهکل زندانهای استان اهدا شده است.
زارعی ادامه داد: در استان کرمانشاه نیز یکهزار و ۸۲۵ نسخه کتاب به کتابخانههای روستایی شهرستان ثلاث باباجانی و ۱۵۰ نسخه به کتابخانههای سرپل ذهاب ارسال شده است.
وی با تأکید بر حمایت سازمان از کتابخانههای مدارس گفت: در این مدت سههزار و ۶۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه مدارس اهدا شده که از این تعداد، سههزار نسخه به مدارس سما همدان، ۳۰۰ نسخه به مدارس سمپاد بروجرد و ۳۰۰ نسخه به مدارس خردورز هدایت همدان اختصاص یافته است.
مدیر منطقه غرب کشور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین از اهدای ۶۰۰ نسخه کتاب به کنگره شهدای همدان، ۲۰ جلد قرآن کریم به کانون قرآن شهر مریانج و ۲۲۶ نسخه کتاب به تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.
زارعی با اشاره به اینکه گسترش هدفمند فرهنگ مطالعه از دغدغههای اصلی این سازمان بهعنوان کتابخانه مادر کشور است، افزود: علاوه بر تأمین و اشاعه منابع، نظارت بر کیفیت منابع مکتوب نیز از وظایف مهم سازمان به شمار میرود.
وی در پایان با تأکید بر تداوم این روند حمایتی بیان کرد: با تقویت کتابخانهها و توسعه زیرساختهای فرهنگی، زمینه گرایش بیشتر اقشار مختلف جامعه بهویژه خانوادهها و مادران به کتاب و کتابخوانی فراهم و فرهنگ مطالعه در جامعه بیش از پیش نهادینه خواهد شد.
