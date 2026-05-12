به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته اسناد ملی و میراث مکتوب، هیأتی از ندامتگاه مرکزی همدان به سرپرستی داوود محرابی با حضور در مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با عاطفه زارعی، مدیر مرکز اسناد ملی غرب کشور دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار بر توسعه همکاریهای مشترک در حوزه گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان زندانیان، ارتقای سطح فرهنگی و اطلاعاتی نوجوانان و جوانان در کانونهای اصلاح و تربیت و همچنین گسترش تعاملات فرهنگی، آموزشی و حفظ اسناد تاریخی تأکید شد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور بر ضرورت گسترش همکاریها در قالب برنامههای عملیاتی تأکید کرد و گفت: تداوم اهدای کتاب به کتابخانه کانون اصلاح و تربیت برای غنیسازی منابع مطالعاتی زندانیان، برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی و نمایشگاههای اسنادی برای کارکنان و ذینفعان کانون اصلاح و تربیت و همچنین اجرای برنامههای مشترک از جمله نمایشگاههای کتاب و رویدادهای فرهنگی در محیط زندان همدان از جمله برنامههای پیشبینیشده در این همکاری است.
عاطفه زارعی افزود: یکی از موضوعات مهم و راهبردی مطرحشده در این نشست، بررسی وضعیت اسناد و مدارک موجود در زندان همدان بود که در این راستا ضرورت شناسایی، دستهبندی و تعیین تکلیف اوراق و اسناد دارای ارزش تاریخی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: با همکاری مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور میتوان از آسیبدیدگی یا از دست رفتن این اسناد ارزشمند جلوگیری کرد و زمینه حفظ و صیانت از این بخش از میراث مکتوب را فراهم ساخت.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در پایان با قدردانی از توجه و همراهی مسئولان زندان همدان، بر اهمیت پیوند میان «میراث مکتوب» و «نهادهای اصلاح و تربیت» تأکید کرد و گفت: این تعاملات میتواند نقش مؤثری در ارتقای فضای فرهنگی کانونهای اصلاح و تربیت ایفا کند.
قدردانی از اهدای بیش از پنج هزار جلد کتاب
سرپرست زندان همدان در ادامه در این نشست با اشاره به نقش مؤثر کتابخانه در فرآیند بازپروری و ارتقای سطح فرهنگی زندانیان، از تعامل سازنده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حمایت از نهادهای اصلاح و تربیت قدردانی کرد.
داوود محرابی در ادامه با اهدای لوح تقدیر از دکتر عاطفه زارعی، مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور و راهله فتوحی، کارشناس مسئول کتابخانه این مدیریت، به پاس اهدای بیش از پنج هزار نسخه کتاب به کتابخانه زندان همدان تجلیل به عمل اورد.
نظر شما