۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

تسلیت عارف در پی درگذشت مادر حاج احمد متوسلیان

در پی درگذشت مادر سردار سرافراز حاج احمد متوسلیان، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر سردار سرافراز حاج احمد متوسلیان را تسلیت گفت و از صبر و استقامت این بانوی فداکار به عنوان الگویی ماندگار یاد کرد.

در متن پیام عارف آمده است:

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، حاجیه‌خانم معصومه حسینی‌زاده، مادر گرانقدر سردار سرافراز اسلام حاج احمد متوسلیان که پس از چهل‌وسه سال چشم‌انتظاری برای دیدار فرزند مجاهد خویش دعوت حق را لبیک گفت، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این مادر بزرگوار، نماد صبر، ایمان و استقامت زنان این سرزمین بود که عمر پربرکت خویش را در راه تربیت فرزندی مجاهد و در مسیر آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی سپری کرد و سال‌ها رنج فراق را با توکل و رضا به مشیت الهی تحمل نمود.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به خانواده محترم متوسلیان، بازماندگان معزز و مردم قدرشناس ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر، سلامتی و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

کد خبر 6757807
زهرا علیدادی

