تسلیت عارف در پی درگذشت مادر حاج احمد متوسلیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در پیامی درگذشت مادر سردار سرافراز حاج احمد متوسلیان را تسلیت گفت و از صبر و استقامت این بانوی فداکار به عنوان الگویی ماندگار یاد کرد.
در متن پیام عارف آمده است:
انالله و اناالیه راجعون
درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، حاجیهخانم معصومه حسینیزاده، مادر گرانقدر سردار سرافراز اسلام حاج احمد متوسلیان که پس از چهلوسه سال چشمانتظاری برای دیدار فرزند مجاهد خویش دعوت حق را لبیک گفت، موجب تأثر و تألم فراوان شد.
این مادر بزرگوار، نماد صبر، ایمان و استقامت زنان این سرزمین بود که عمر پربرکت خویش را در راه تربیت فرزندی مجاهد و در مسیر آرمانهای بلند انقلاب اسلامی سپری کرد و سالها رنج فراق را با توکل و رضا به مشیت الهی تحمل نمود.
اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به خانواده محترم متوسلیان، بازماندگان معزز و مردم قدرشناس ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر، سلامتی و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
