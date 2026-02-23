به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت کروز، این شرکت اطلاعیه‌ای منتشر کرد. متن اطلاعیه به این شرح است.

بسمه تعالی

پیرو انتشار ادعاهای کذب در برخی رسانه‌ها، آن هم بدون ارائه هرگونه سند و مدرک، روابط‌عمومی شرکت کروز برای تنویر افکار عمومی و بیان حقیقت توضیحات زیر را ارائه می‌دهد:

۱- به نظر می‌رسد انتشار اخبار کذب درباره شرکت کروز، تبدیل به یک رویه عادی در برخی رسانه‌ها شده است! در تازه‌ترین ادعای کذب، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که شرکت کروز قصد خرید سهام شرکت سایپا را دارد. این ادعا از اساس تکذیب می‌شود. شرکت کروز هیچ برنامه‌ای برای خرید سهام شرکت سایپا یا هر خودروساز دیگری را نداشته و ندارد. هدف از طرح این ادعاها، صرفا ایجاد ذهنیت نادرست در مورد یک قطعه‌ساز بخش خصوصی است. گویا عملکرد درست بخش خصوصی به مذاق برخی خوش نمی‌آید!

۲- شرکت کروز بار دیگر یادآور می‌شود که حکم ابلاغی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ واضح، شفاف و علنی نشان می‌دهد که «شرکت کروز هیچ میزان سهامی در شرکت ایران‌خودرو ندارد» و همچنین همه اطلاعات ایران‌خودرو در کدال بورس منتشر شده و در اختیار همگان قرار دارد و بر این اساس اتهام اختلال و ایجاد انحصار وارد نیست. در نتیجه هرگونه ادعایی در این زمینه به‌طور کلی کذب است و رسانه‌هایی که چنین اتهاماتی را مطرح می‌کنند، اهداف دیگری را غیر از بیان حقیقت دنبال می‌کنند. شرکت کـروز حق پیگیری قضایی بـرای آن دسته از کسانی که این اخبار کذب را انتشار مـی‌دهند، برای خـود مـحفوظ می‌داند.

۳- در ادعایی دیگر، برخی رسانه‌ها به نقل از کارشناسانی ناشناس، مدعی شده‌اند که شرکت کروز، شرکتی «تک سورس» بوده و انحصار تامین قطعات خودروسازان را در اختیار داشته است و با سوءاستفاده از این انحصار و با عدم تامین قطعات شرکت‌ سایپا، هزاران خودروی وانت این شرکت، ناقص مانده است. به نظر می‌رسد گوینده یا با معنای «تک‌سورس» آشنایی ندارد یا راوی نقل قول از فرایند تولید قطعات بی‌اطلاع است. در صنعت قطعه‌سازی برای تامین اغلب قطعات مورد نیاز خودروسازان حداقل ۲ و در مواردی تا ۹ تامین‌کننده وجود دارد. ضمن آنکه برای تمامی قطعات، خودروسازان امکان تامین از خارج از کشور را هم دارند، همانگونه که امروزه برای برخی قطعات با وجود تولیدکننده داخلی، خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را از خارج تامین می‌کنند! انتخاب تامین‌کننده، همواره با خودروساز است و خودروسازان برای جلوگیری از انحصار، همواره از چند قطعه‌ساز رقیب، محصول دریافت می‌کنند تا دچار مشکلات تامین نشوند. در این میان قطعه‌سازان هیچ نقشی جز رقابت با یکدیگر نخواهند داشت.

۴- شرکت کروز از فروردین‌ماه تا بهمن‌ماه ۱۴۰۴، بیش از ۸ میلیون قطعه تولیدی خود را به شرکت سایپا تحویل داده است. در مقابل چک‌هایی را که شرکت سایپا در قالب خرید دین به شرکت کروز تحویل داده، از ابتدای امسال یک به یک برگشت خورده است. شرکت کروز هم برای جلوگیری از اعمال قوانین بانکی در خصوص چک‌های برگشتی، مجبور به پرداخت وجه آن‌ها شده که عملا باعث کاهش شدید نقدینگی و قدرت تامین مواد اولیه این شرکت شده است. برای آگاهی افکار عمومی، تنها از آبان‌ماه تا بهمن‌ماه سال جاری، مجموع رقم مطالبات پرداخت نشده شرکت کروز از شرکت سایپا بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. با این حال شرکت کروز به تحویل قطعات خود به شرکت سایپا، در همین بازه زمانی ادامه داده است.

۵- در سال جاری و با وجود عدم پرداخت مطالبات معوق شرکت سایپا، شرکت کروز به دلیل پایبندی به تعهدات خود، بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش توسعه محصولات مورد نیاز شرکت سایپا سرمایه‌گذاری کرده است تا بتواند فناوری مربوط به قطعات مورد نیاز این شرکت را با کمک تیم‌های تحقیق و نوآوری خود، توسعه دهد.

۶- از فروردین‌ماه سال جاری، شرکت کروز بارها مشکلات ناشی از عدم دریافت مطالبات از سوی شرکت سایپا را در مکاتبات خود با مدیران این شرکت مطرح کرده است. همچنین جلسات متعددی برای بحث تخصصی در مورد چگونگی حل‌وفصل این مشکل با مدیران شرکت سایپا برگزار شده است. در یکی از آخرین جلسات در بهمن‌ماه مقرر شد تا شرکت سایپا، فارغ از مسئله مطالبات انباشته، نقدینگی اعلامی مورد نیاز شرکت کروز برای تولید قطعات خود را پرداخت کند تا شرکت کروز بتواند مواد اولیه و منابع لازم برای تامین هزینه‌های تولید این قطعات را فراهم آورد. با این حال شرکت سایپا به این تعهد نیز عمل نکرد. نتیجه این توافق برای شرکت سایپا دریافت صدها هزار قطعه جدید در بهمن‌ماه و برای شرکت کروز، دریافت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی جدید در همین ماه بود!

۷- آرزوی شرکت کروز، موفقیت خودروسازان ایرانی است و این شرکت همچون گذشته تمام تلاش خود را برای تامین قطعات شرکت‌های خودروسازی به‌کار گرفته است؛ اما نباید فراموش کرد که مشکل اصلی اکثر قطعه‌سازان، نبود نقدینگی کافی به واسطه عدم پرداخت مطالبات از جانب برخی خودروسازان است.

۸- شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، هر دو مشتریان اصلی شرکت کروز هستند و برای شرکت کروز به عنوان یک شرکت بخش خصوصی، تامین مناسب و با کیفیت قطعات برای هر دو خودروساز، سیاستی بی‌بدیل است. همانطور که ۳۰ سال فعالیت شرکت کروز در صنعت قطعه‌سازی گواهی بر این سخن است.