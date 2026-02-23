غفاری: آیه ۱۳۹ سوره نساء؛ هشدار صریح قرآن به جویندگان عزت نزد کفار است

حجت‌الاسلام سید احمد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آیه منتخب روز پنجم ماه رمضان در طرح ملی زندگی با آیه ها اظهار کرد: آیه ۱۳۹ سوره مبارکه سوره نساء در امتداد هشدار الهی درباره نفاق، به مسئله عزت و مرجع حقیقی آن می‌پردازد و معیار روشنی برای جامعه اسلامی ترسیم می‌کند.

وی با بیان اینکه در آیه ۱۳۸ آمده است «بَشِّرِ الْمُنافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً» افزود: خداوند در ادامه و در آیه ۱۳۹ می‌فرماید «الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً»، یعنی کسانی که به جای مؤمنان، کافران را تکیه‌گاه و سرپرست خود قرار می‌دهند، آیا عزت را نزد آنان می‌جویند؟ در حالی که همه عزت از آنِ خداوند است.

حجت‌الاسلام غفاری با اشاره به تفاسیر مختلف از جمله «نور»، «اثنی عشری»، «روان جاوید»، «اطیب‌البیان» و «برگزیده تفسیر نمونه» تصریح کرد: در تفسیر نور تأکید شده است که عزت حقیقی تنها در سایه ایمان و اتصال به قدرت لایزال الهی به دست می‌آید و هرگونه تکیه بر دشمنان، ریشه در ضعف باور و نفاق دارد.

وی ادامه داد: مضمون این آیه پیش‌تر در آیه ۲۸ سوره سوره آل‌عمران نیز مطرح شده و قرآن کریم به صراحت مؤمنان را از برقراری رابطه ولایی و تکیه‌گاهی با کفار برحذر داشته است که این هشدار نشان می‌دهد که مسئله عزت، یک اصل بنیادین در هندسه فکری اسلام است.

این کارشناس مذهبی با اشاره به شأن نزول این آیه مبارکه گفت: در صدر اسلام، منافقان با یهود مدینه و مشرکان مکه رابطه برقرار می‌کردند تا اگر مسلمانان در نبردها شکست خوردند، موقعیت و منافع خود را حفظ کنند، اما قرآن این نگاه منفعت‌طلبانه و غیرالهی را به شدت رد می‌کند.

وی با بیان اینکه سرچشمه عزت یا علم است یا قدرت، خاطرنشان کرد: چون علم و قدرت مطلق از آنِ خداوند است، عزت نیز تنها به دست او است، همان‌گونه که در مناجات شعبانیه می‌خوانیم «الهی بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی»؛ یعنی فزونی و کاستی انسان فقط در اختیار خدا است.

حجت‌الاسلام غفاری تأکید کرد: کسانی که گمان می‌کنند عزت از طریق دشمن برای کشور ما محقق می‌شود، باید به طور ویژه به مفهوم این آیه توجه کنند و بدانند عزت به معنای زیر بار ظلم استکبار نرفتن و حفظ استقلال در برابر دشمنان است.

وی افزود: تجربه تاریخی ملت‌ها نشان داده هر جا جامعه‌ای عزت خود را در گرو وابستگی به قدرت‌های سلطه‌گر دانسته، در نهایت دچار تحقیر و خسارت شده است، اما تکیه بر خداوند و ظرفیت‌های درونی، زمینه‌ساز پیشرفت و سربلندی بوده است.

این کارشناس مذهبی با اشاره به فرهنگ عاشورا تصریح کرد: مکتب امام حسین و نهضت واقعه عاشورا درس عزت و آزادگی به مسلمانان می‌دهد، آنجا که سیدالشهدا(ع) فرمود «هیهات منا الذله» و نشان داد عزت در ایستادگی بر حق معنا پیدا می‌کند.

وی گفت: آیه ۱۳۹ سوره نساء یک نقشه راه روشن برای جامعه اسلامی است تا بداند عزت، استقلال و کرامت تنها در سایه ایمان، وحدت با مؤمنان و اعتماد به وعده‌های الهی تحقق می‌یابد و هرگونه امید بستن به دشمنان، سرانجامی جز خسارت نخواهد داشت.