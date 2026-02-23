۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

استفاده بهینه از املاک تاریخی قم در گرو تصمیمات درست و قانونی است

قم- عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از خانه‌ها و ساختمان‌های تاریخی این شهر تنها در صورتی ممکن است که تمامی مراحل قانونی واگذاری به دقت طی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بازدید اخیر از خانه تاریخی زند و دیگر ساختمان‌های میراث فرهنگی گفت: این املاک ظرفیت بسیار خوبی برای شهر دارند و قرار است در اختیار شهرداری قرار بگیرند، اما پیش از تصویب لایحه، مراحل قانونی شامل تصویب در سازمان مرکزی، وزارتخانه و هیئت وزیران باید طی شود.

وی افزود: این فرآیند زمان‌بر است و بدون تکمیل آن، مصوبه شورا عملاً قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در خصوص ساختمان اداری میراث فرهنگی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و واگذاری آن مستلزم تصویب در کارگروه مولدسازی استان و سپس طی مراحل قانونی در تهران است.

صابری گفت: شورای شهر نمی‌تواند لایحه‌ای را مصوب کند که مفاد آن اجرایی نباشد و بنابراین شفافیت در روند واگذاری‌ها ضروری است.

وی تأکید کرد: هدف از این واگذاری‌ها ایجاد امکان بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری برای مردم و زائران است و مسئله قیمت‌گذاری یا امانی بودن خانه‌ها مورد بحث نیست، بلکه روشن شدن مراحل قانونی و اجرایی اهمیت دارد.

صابری افزود: اگر امکان واگذاری سایر املاک به شهرداری فراهم باشد، می‌توان این کار سریعاً انجام داد و در قالب معوض، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها را تضمین کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که مقدمات قانونی مشخص نشود، تصویب و اجرای لایحه به صلاح شهر و شورا نخواهد بود و ضروری است تمامی مراحل به دقت طی شود تا تصمیمات آینده بدون ابهام و قابل دفاع باشد.

کد خبر 6757850

