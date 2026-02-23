نیازمند: موزه جامع قم فرصتی برای نمایش فرهنگ و تمدن کهن شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند ظهر جمعه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به جایگاه معنوی و فرهنگی شهر قم گفت: یافتههای باستانشناسی نشان میدهد که قم دارای تمدنی چند هزار ساله است و تپههای قلیدرویش نمونهای برجسته از این میراث به شمار میروند.
وی افزود: این پیشینه تاریخی در کنار فرهنگ دینی و مذهبی شهر، هویت فرهنگی و تاریخی قم را شکل داده و نشان میدهد که حفاظت از این میراث نه تنها یک وظیفه تاریخی، بلکه ضرورتی برای ارتقای جایگاه فرهنگی و شهری شهروندان است.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: بخشی از آثار تاریخی موجود، که اکنون در انبارها نگهداری میشوند، باید به معرض نمایش عموم گذاشته شوند تا مردم و زائران با تمدن، زندگی و فرهنگ گذشته منطقه آشنا شوند.
نیازمند تأکید کرد: توجه صرف به مباحث مادی و تهاتر نباید مانع حمایت از این گنجینههای فرهنگی شود و نگاه مدیریتی باید مبتنی بر حفاظت و ترویج میراث باشد.
وی گفت: برای افزایش جذابیت فرهنگی و گردشگری قم، باید راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات مرتبط با حفاظت و نمایش آثار تاریخی پیدا شود و مدیریت شهری با نگاه حمایتی، تسهیلات لازم را فراهم کند.
نیازمند همچنین به وضعیت خدمات هتلداری شهر اشاره کرد و افزود: شهرهای دیگر مانند مشهد با ارائه تخفیفات و تسهیلات مناسب، امکان پذیرش زائران را بهبود بخشیدهاند و اتخاذ چنین رویکردی در قم میتواند به ارتقای تجربه زائران و توسعه گردشگری کمک کند.
وی در پایان تأکید کرد: تعامل میان مدیریت شهری و مجموعه میراث فرهنگی برای جمعآوری، حفاظت و نمایش آثار تاریخی ضروری است و با برنامهریزی دقیق میتوان ظرفیتهای میراثی و تاریخی قم را به شکل مؤثری در اختیار عموم مردم و گردشگران قرار داد.
