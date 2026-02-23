به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه و با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و استاندار کرمانشاه، رسماً عملیات اجرایی یکی از بزرگترین طرحهای صنعتی استان کرمانشاه با هدف تولید استراتژیک آغاز گردید. این مراسم با همراهی نمایندگان شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت این پروژه در نقشهراه توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
این ابرپروژه که اجرای آن مبتنی بر تفاهمنامه منعقد شده در جریان سفر ریاست جمهوری به استان است، بر دو محور اصلی متمرکز خواهد بود: تولید دوده صنعتی و ساخت انواع تایر رادیال (سیمی) مورد استفاده برای خودروهای سواری و کامیونها. این اقدام، جهشی در توانمندیهای تولیدی کشور در صنعت لاستیکسازی محسوب میشود.
ظرفیت تولید سالیانه این واحد عظیم، ۱۲۰ هزار تن محصول شامل دوده صنعتی و تایرهای رادیال برآورد شده است. یکی از اهداف کلیدی این طرح، کاهش وابستگی به واردات محصولات مشابه و تقویت خودکفایی در این بخش حساس صنعتی است.
با توجه به ابعاد گسترده طرح، اشتغالزایی بالا از نتایج ملموس آن خواهد بود؛ پیشبینی میشود که این واحد تولیدی به طور مستقیم موجب اشتغالزایی برای ۱۲۰۰ نفر از نیروی کار متخصص و ماهر در منطقه شود. اعتبار تخصیص یافته برای فاز اول این طرح ۵۳ هزار میلیارد تومان است و زمانبندی اجرای آن ۳۶ ماه تعیین شده است.
جزئیات فنی و اهداف کلیدی ابرپروژه تایر و دوده
این طرح تولیدی به دلیل ماهیت محصولات و حجم سرمایهگذاری، از پروژههای دارای اولویت ملی محسوب میشود. تمرکز بر تولید دوده صنعتی به عنوان یک ماده اولیه حیاتی و همچنین تایرهای رادیال، خلأ موجود در زنجیره تأمین این محصولات در داخل کشور را پر خواهد کرد.
علاوه بر اشتغالزایی مستقیم ۱۲۰۰ نفری، پیشبینی میشود که راهاندازی این زنجیره تولیدی در تأمین قطعات یدکی صنایع خودروسازی و حملونقل کشور نقشی محوری ایفا کند. این سرمایهگذاری عظیم نشاندهنده عزم دولت بر تکمیل طرحهای زیربنایی مصوب سفر استانی در کرمانشاه میباشد.
