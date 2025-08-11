طراحی تایر بدون هوا بدون نیاز به پنچرگیری

سید محمدرضا خلیلی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح نوآورانه خود در صنعت تایرسازی گفت: ما در این پروژه از ساختارهای آکستیک با ضریب پواسون منفی استفاده می‌کنیم؛ ساختارهایی که تاکنون در دنیا کمتر به آن پرداخته شده است. این فناوری مربوط به تایرهای بدون هوا است که برخلاف تایرهای تیوبلس، در صورت پنچر شدن دیگر نیاز به تعویض ندارند و ایمنی و عمر مفید تایر را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهند.

وی با اشاره به وضعیت صنعت تایرسازی در کشور افزود: کشور ما هنوز در تولید تایرهای سنتی بایاس و رادیال فعالیت می‌کند، در حالی که در سطح جهانی تمرکز بر تولید تایرهای بدون هوا است. استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی برای تولید تایرهای با ساختار آکستیک یکی از مزیت‌های این پروژه است که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب افزایش فناوری صنعت تایرسازی خواهد شد.

خلیلی درباره روند پذیرش طرح در طرح «هاتف» بیان کرد: طرح ما پس از دو تا سه ماه بررسی دقیق پذیرفته شد. این تأخیر به دلیل نوآورانه و بر مرز دانش بودن پروژه بود. اکنون در حال شبیه‌سازی و نمونه‌سازی آزمایشگاهی هستیم و امیدواریم سال آینده بتوانیم این فناوری را وارد صنعت کنیم. البته برای ادامه مسیر، نیازمند حمایت مالی و همکاری شرکت‌های تایرسازی هستیم.