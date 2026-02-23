به گزارش خبرنگار مهر، سامان احمدزاده، عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با تشریح عملکرد و برنامه‌های این منطقه اظهار کرد: منطقه یک به دلیل گستردگی و تنوع بافت شهری، از بلوار ائل‌گلی آغاز شده و تا ولیعصر امتداد دارد و به همین دلیل بافتی ناهمگون دارد که مدیریت آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند است.

وی با تأکید بر سیاست شهرداری مبنی بر اجرای پروژه‌ها در مناطق کم‌برخوردار افزود: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی ما، بازآفرینی بلوار ۴۵ متری آل‌هاشم است که با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و برخی نواقص آن با همکاری منطقه ۱۰ رفع و تکمیل خواهد شد.

احمدزاده همچنین از اجرای گسترده پروژه‌های ورزشی در این منطقه خبر داد و گفت: طی دو سال اخیر ۲۵ سالن ورزشی در منطقه یک اجرایی شده که از این تعداد، هفت پروژه باقی مانده و تلاش می‌کنیم ظرف شش ماه آینده آنها را به بهره‌برداری برسانیم.

وی با قدردانی از تلاش تمامی واحدها و معاونت‌های منطقه یک خاطرنشان کرد: حجم بالای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی بدون همکاری و هماهنگی همه بخش‌ها امکان‌پذیر نبود.

شهردار منطقه یک تبریز در ادامه با اشاره به مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تصریح کرد: در دو سال گذشته ۴۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح منطقه شناسایی شده که اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها انجام گرفته است.

وی درباره وضعیت بودجه منطقه نیز گفت: بودجه سال جاری منطقه یک ۳۹۰۰ میلیارد تومان است که ۸۰ درصد آن مربوط به بخش عمرانی است. همچنین برای سال آینده بودجه‌ای معادل ۴۷۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه اشاره کرد و افزود: در قالب ۵۲ هفته فرهنگی و ورزشی، برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و ورزشی برگزار شده و منطقه یک در این حوزه عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی درباره برنامه‌های استقبال از بهار نیز گفت: تاکنون سه جلسه در این خصوص برگزار شده و با توجه به تقارن ایام نوروز با ماه مبارک رمضان، برنامه‌ریزی منسجمی برای اجرای برنامه‌های مناسبتی انجام شده است.

شهردار منطقه یک تبریز همچنین از پیش‌بینی ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای یک المان شاخص شهری در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: مکان‌یابی و اجرای این المان در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه به پروژه سنگفرش ولیعصر اشاره کرد و افزود: طراحی این پروژه با پیشنهاد و مشارکت خود اهالی انجام شده و تنها بخش آبنمای آن باقی مانده که تلاش می‌کنیم تا ایام عید تکمیل و راه‌اندازی شود. کمیته زیباسازی منطقه نیز با تمرکز بر توسعه فضای سبز، مبلمان شهری و نورپردازی، اجرای این طرح را دنبال می‌کند.

احمدزاده در پایان با اشاره به آسیب‌دیدگی تعدادی از تابلوهای شهری در جریان حوادث اخیر گفت: چندین تابلو در سطح منطقه آسیب دیده که در اسرع وقت نسبت به نصب مجدد آنها اقدام خواهد شد.