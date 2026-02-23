ثبات بازار کالاهای اساسی در خراسان جنوبی؛ افتتاح ۳۳۶ پروژه کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: پس از اصلاح شیوه توزیع ارز ترجیحی و تغییرات اقتصادی سال ۱۴۰۴، با برگزاری جلسات مستمر و مدیریت شبانه‌روزی، از بروز مشکل در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری شد.

وی افزود: اگرچه در روزهای ابتدایی اجرای این سیاست‌ها بازار با التهاب مواجه شد، اما با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، روند تأمین به‌سرعت تثبیت شد.

قیمت اقلام اساسی پایین‌تر از میانگین کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به فشارهای واردشده بر بخش تولید تصریح کرد: با وجود افزایش هزینه نهاده‌ها، دامداران، مرغداران و فعالان کشاورزی با تلاش فراوان مانع بروز کمبود شدند.

اسفندیاری ادامه داد: قیمت گوشت قرمز، مرغ، شیر و سایر اقلام اساسی در استان از میانگین کشوری و حتی استان‌های همجوار کمتر است و در حال حاضر بازار تحت کنترل قرار دارد.

وی همچنین از آمادگی کامل استان برای ماه رمضان و پایان سال خبر داد و گفت: خرما از ۲۵ بهمن‌ماه با قیمت مناسب توزیع شده و میوه شب عید نیز شامل سیب و پرتقال با کیفیت مطلوب تأمین شده است.

به گفته وی، در تأمین تخم‌مرغ نیز مشکلی وجود ندارد و بخشی از تولید استان صادر می‌شود.

بهره‌برداری از ۳۳۶ پروژه کشاورزی در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی کمبود نقدینگی را مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان دانست و افزود: برنامه‌هایی برای تقویت منابع مالی بخش کشاورزی در دست اقدام است تا روند تولید دچار اختلال نشود.

وی در ادامه از افتتاح گسترده طرح‌های بخش کشاورزی خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۳۶ پروژه در این حوزه به بهره‌برداری رسیده است.

اسفندیاری افزود: در ایام دهه فجر نیز ۱۳۹ پروژه با اعتباری حدود ۴۰ میلیارد تومان افتتاح شد که در توسعه زیرساخت‌ها و تقویت تولید نقش مهمی دارد.