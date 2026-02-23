به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عصر امروز (دوشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با عملکرد این سازمان در. سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: سال گذشته به نسبت سال های قبل، سال متفاوت و سختی را پشت سر گذاشتیم. ما با توجه به شرایط سعی کردیم به تکالیف قانونی خود با توان حداکثری عمل کنیم و در حوزه مؤدیان، اصناف و مشاغل خرد کار را دنبال کنیم و به نظر می‌رسد تدابیر اتخاذ شده پاسخگو بود و توانستیم امسال را با همکاری کامل اصناف پشت سر بگذاریم.

وی عنوان کرد: از باب مالیات‌ستانی در بازارها و اصناف شاهد هیچ اعتراضی نبودیم. سعی ما این بوده است که حداقل میزان چانه‌زنی در مالیاتی‌ستانی از طریق مالیات‌ستانی مبتنی بر داده، داشته باشیم و رویکرد بازاری‌ها نسبت به مالیات‌ستانی اثرگذار بوده، چرا که همکاران ما جلسات فشرده با انحادیه، اصناف و بازاریان داشتند و معتقد بودیم با گفتگو و مفاهمه می‌توان امور مالیات‌ستانی را بهتر پیش برد و با کمترین تنش و آسیب این امر را دنبال کردیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: علی رغم شرایط خاص کشور، وصول مطالبات به جهت همراهی با فعالان اقتصادی، مشاغل خرد و اصناف با آرامش انجام خواهد شد. آنچه برای ما بسیار اهمیت داشت بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی بود که در این سال‌های اخیر آن را دنبال کردیم و نتایج آن محقق شده است.

سبحانیان بیان کرد: گزارش‌های ما با توجه به دستاوردهای حاصل شده، خروجی همین هوشمندسازی بوده است. این به معنای رضایت صد درصدی نیست اما در مقایسه با گذشته تغییر محسوس داشته. هدف اول ما تأمین بودجه است و هدف مهم‌تر برای شخص بنده رفع تبعیض و ارتقای عدالت مالیاتی است.

وی افزود: ما در نظام سنتی مالیات‌ستانی با پنج چالش اعم از عدم حسابرسی با کیفیت و استاندارد به دلیل عدم تناسب میان حجم پرونده های مالیاتی و مامورین مالیاتی، عدم پیش‌بینی پذیری اقتصادی به دلیل نقش پررنگ عامل انسانی و برخورد سلیقه‌ای، تمرکز بر شناسایی و برخورد پسینی با فرار مالیاتی به دلیل خلأهای نظام مالیاتی سنتی و کاغذی، سهولت تبانی میان مأموران مالیاتی و مالیات پردازان به واسطه نقش پررنگ عامل انسانی و در نهایت عدم حسابرسی با کیفیت به دلیل پیچیدگی و ابهامات موجود در قانون و تنوع کسب و کارها در فضای اقتصادی مواجه بودیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در نظام مالیاتی جدید داده نقش محوری ایفا می کند. در این نظام، ما خودمان یک اظهارنامه پیش فرض تهیه می‌کنیم و مودی را با یک کاغذ سفید رها نمی‌کنیم. در اصل بر اساس اظهارنامه خود فرد، کارنامه عملکرد او دیده می‌شود و به دلیل اینکه بر اساس اطلاعات ابرازی خود فرد بوده، در بسیاری از موارد اظهارنامه پیش‌فرض مورد تایید مودی قرار می گیرد و اگر مودی، اظهارنامه را تأیید نکند، از طریق حسابرسی سیستمی مالیات را جمع بندی می کنیم و در صورت انحراف زیاد و با اهمیت، بررسی ممیزی صورت خواهد گرفت.

سبحانیان در تشریح سیر تحولات قوانین مالیاتی اضافه کرد: قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ اصلاح شد و پس از آن تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان را داشتیم. قانون سال ۹۸ خلأ پوشش اطلاعاتی داشت. یعنی آدم‌ها با ماهیت‌های غیرتجاری، فعالیت تجاری انجام می‌دادند. در این شرایط آدم‌ها با حساب های غیرتجاری سوءاستفاده می‌کردند و فرار مالیاتی رخ می‌داد. قانون مبارزه با سوداگری و سفته بازی، سعی کرد خلأ پیش آمده را جبران کند و باعث شد دایره اطلاعاتی نظام مالیاتی افزایش پیدا کند.

وی عنوان کرد: استقرار سامانه مؤدیان دستاوردهای قابل توجهی برای کشور داشته است. افزایش درآمدهای مالیاتی به نفع مردم است. تعداد مؤدیان، صورتحساب‌های الکترونیک و اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی در اظهارنامه های VAT، از شاخص‌های اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بهبود فضای کسب و کار برای فعالین اقتصادی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری در مقدار مالیات بر ارزش افزوده قابل مطالبه از مؤدیان، از دستاوردهای اجرای سامانه مؤدیان است.