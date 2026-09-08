ادعای مداخله نظامی بریتانیا در تردد کشتی تجاری در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در اطلاعیهای فوری، از بروز حادثهای برای یک کشتی تجاری در تنگه هرمز خبر داد.
بر اساس اعلام این مرکز، اطلاعیه منتشر شده در خصوص یک شناور تجاری نشان میدهد که این کشتی در جریان فعالیتهای نظامی جاری در منطقه، مورد مداخله قرار گرفته است.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که تنشهای دریایی در منطقه با افزایش حضور و فعالیتهای نظامی کشورهای غربی، شدت یافته است.
تاکنون جزئیات دقیقتری از نوع مداخله یا هویت کشتی مذکور توسط منابع رسمی منتشر نشده است.
نظر شما