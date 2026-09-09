به گزارش خبرگزاری مهر، طرلان ابراهیمی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای سوادآموزی و کاهش نرخ بیسوادی، طی ۶ ماهه دوم سال جاری ۶۲۰ نفر از افراد کمسواد و بیسواد شهرستان شناسایی شدهاند.
وی افزود: پس از شناسایی جامعه هدف، ۵۹ کلاس سوادآموزی در شهرستان تشکیل شده که در حال حاضر ۴۲۸ نفر در این کلاسها مشغول فراگیری آموزشهای سوادآموزی هستند.
مدیر آموزش و پرورش مشگینشهر با اشاره به روند شناسایی و جذب افراد بیسواد و کمسواد گفت: اطلاعات افراد مشمول برنامههای سوادآموزی از طریق سامانه مربوطه شناسایی و در اختیار آموزشدهندگان قرار میگیرد و آموزشدهندگان نیز با مراجعه حضوری و چهرهبهچهره به منازل افراد، نسبت به معرفی برنامهها و تشویق آنان برای حضور در کلاسهای سوادآموزی اقدام میکنند.
ابراهیمی ادامه داد: شناسایی افراد بیسواد و کمسواد، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، نیازمند پیگیری مستمر است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیت آموزشدهندگان و همکاری خانوادهها، زمینه حضور حداکثری جامعه هدف در دورههای آموزشی فراهم شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افراد شناساییشده در روستاها سکونت دارند، تصریح کرد: شرایط اشتغال و مشغلههای روزمره، بهویژه فعالیتهای کشاورزی و دامداری، یکی از مهمترین موانع حضور برخی افراد در کلاسهای سوادآموزی است و همین موضوع ضرورت انعطاف در برنامههای آموزشی و پیگیری میدانی را دوچندان کرده است.
مدیر آموزش و پرورش مشگینشهر همچنین از اجرای طرح «ثبت مشخصات اولیای بیسواد» خبر داد و گفت: در قالب این طرح، اولیای بیسواد دانشآموزان شناسایی و مشخصات آنان ثبت میشود تا پس از احصای دقیق جامعه هدف، برنامهریزی منسجمتری برای جذب و آموزش این افراد صورت گیرد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: مدرسه و خانواده میتوانند نقش مهمی در شناسایی افراد بیسواد و کمسواد داشته باشند و انتظار میرود خانوادهها نیز در معرفی و تشویق افراد جامعه هدف برای بهرهمندی از فرصتهای سوادآموزی همکاری کنند.
وی تأکید کرد: ریشهکنی بیسوادی تنها با اقدامات آموزش و پرورش محقق نمیشود و نیازمند همراهی و مشارکت دستگاههای اجرایی، دهیاریها، شوراهای اسلامی، خانوادهها و سایر نهادهای مرتبط است.
رئیس آموزش و پرورش مشگینشهر گفت: هدف اصلی برنامههای سوادآموزی، فراهم کردن فرصت یادگیری برای افرادی است که به هر دلیل از تحصیل بازماندهاند و تلاش میشود با شناسایی دقیق افراد و ارائه آموزشهای لازم، گام مؤثری در ارتقای سطح سواد جامعه برداشته شود.
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