به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری،پیش از ظهر چهارشنبه، در پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش اسلامشهر، بر توجه همزمان به کیفیت و کمیت در حوزه تعلیم و تربیت تأکید کرد.

فرماندار اسلامشهر افزود: آموزش و پرورش نیازمند توجه به نیازهای معلمان، ارتقای سطح آموزشی، بهبود شیوه‌های آموزش و رشد و تعالی مستمر است.

وی با اشاره به ساخت ۳۲ مدرسه در اسلامشهر طی یک سال گذشته گفت: تلاش‌های مدیریت آموزش و پرورش شهرستان در راستای ارتقای ظرفیت‌های آموزشی قابل تقدیر است و باید از پشتیبانان ساخت مدارس نیز قدردانی شود.

طاهری بر همکاری و همراهی ادارات و نهادهای شهرستان برای پیشبرد فعالیت‌های آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق و منظم پروژه مهر و فراهم کردن زمینه آغاز سال تحصیلی پرشور و بانشاط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تدابیر مدیریت آموزش و پرورش اسلامشهر، افزایش سرانه‌های آموزشی با دقت، سرعت و کیفیت مناسب در حال اجراست.