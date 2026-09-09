به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری،پیش از ظهر چهارشنبه، در پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش اسلامشهر، بر توجه همزمان به کیفیت و کمیت در حوزه تعلیم و تربیت تأکید کرد.
فرماندار اسلامشهر افزود: آموزش و پرورش نیازمند توجه به نیازهای معلمان، ارتقای سطح آموزشی، بهبود شیوههای آموزش و رشد و تعالی مستمر است.
وی با اشاره به ساخت ۳۲ مدرسه در اسلامشهر طی یک سال گذشته گفت: تلاشهای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان در راستای ارتقای ظرفیتهای آموزشی قابل تقدیر است و باید از پشتیبانان ساخت مدارس نیز قدردانی شود.
طاهری بر همکاری و همراهی ادارات و نهادهای شهرستان برای پیشبرد فعالیتهای آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق و منظم پروژه مهر و فراهم کردن زمینه آغاز سال تحصیلی پرشور و بانشاط از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تدابیر مدیریت آموزش و پرورش اسلامشهر، افزایش سرانههای آموزشی با دقت، سرعت و کیفیت مناسب در حال اجراست.
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