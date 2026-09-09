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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

شیر فشارشکن ۸۰۰ میلی‌متری میدان ولیعصر هوشمند شد

شیر فشارشکن ۸۰۰ میلی‌متری میدان ولیعصر هوشمند شد

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران از تجهیز شیر فشارشکن ۸۰۰ میلی‌متری میدان ولیعصر به سامانه کنترلگر دوپایلوته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سیمیاب، صبح چهارشنبه، از تجهیز شیر فشارشکن ۸۰۰ میلی‌متری میدان ولیعصر به سامانه کنترلگر دوپایلوته الکتریکال و مکانیکال خبر داد.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران افزود: این تجهیز با تلاش تیم تخصصی فشارشکن شرکت به سامانه دوپایلوته مجهز شد تا قابلیت پایش و مدیریت آن در شرایط مختلف بهره‌برداری ارتقا یابد.

وی ادامه داد: تمامی شیرهای فشارشکن محدوده خدمات‌رسانی شرکت به این سامانه مجهز هستند و بخش الکتریکال آنها به سامانه هوشمند اسکادا متصل است، اما در صورت در دسترس نبودن سیستم هوشمند، امکان کنترل و تنظیم شیر از طریق سیستم مکانیکال نیز وجود دارد.

سیمیاب گفت: این قابلیت دوگانه امکان تداوم مدیریت تجهیزات در شرایط اضطراری یا هنگام بروز اختلال در سامانه‌های هوشمند را فراهم می‌کند و عوامل بهره‌برداری می‌توانند بدون وابستگی به اسکادا، کنترل شیر را در محل انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای تجهیزات کنترلی شیرهای فشارشکن، نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان شبکه و مدیریت بهتر فشار آب در محدوده تحت پوشش شرکت دارد.

کد مطلب 6942150

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