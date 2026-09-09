به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سیمیاب، صبح چهارشنبه، از تجهیز شیر فشارشکن ۸۰۰ میلیمتری میدان ولیعصر به سامانه کنترلگر دوپایلوته الکتریکال و مکانیکال خبر داد.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران افزود: این تجهیز با تلاش تیم تخصصی فشارشکن شرکت به سامانه دوپایلوته مجهز شد تا قابلیت پایش و مدیریت آن در شرایط مختلف بهرهبرداری ارتقا یابد.
وی ادامه داد: تمامی شیرهای فشارشکن محدوده خدماترسانی شرکت به این سامانه مجهز هستند و بخش الکتریکال آنها به سامانه هوشمند اسکادا متصل است، اما در صورت در دسترس نبودن سیستم هوشمند، امکان کنترل و تنظیم شیر از طریق سیستم مکانیکال نیز وجود دارد.
سیمیاب گفت: این قابلیت دوگانه امکان تداوم مدیریت تجهیزات در شرایط اضطراری یا هنگام بروز اختلال در سامانههای هوشمند را فراهم میکند و عوامل بهرهبرداری میتوانند بدون وابستگی به اسکادا، کنترل شیر را در محل انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای تجهیزات کنترلی شیرهای فشارشکن، نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان شبکه و مدیریت بهتر فشار آب در محدوده تحت پوشش شرکت دارد.
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