به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سیمیاب، صبح چهارشنبه، از تجهیز شیر فشارشکن ۸۰۰ میلی‌متری میدان ولیعصر به سامانه کنترلگر دوپایلوته الکتریکال و مکانیکال خبر داد.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران افزود: این تجهیز با تلاش تیم تخصصی فشارشکن شرکت به سامانه دوپایلوته مجهز شد تا قابلیت پایش و مدیریت آن در شرایط مختلف بهره‌برداری ارتقا یابد.

وی ادامه داد: تمامی شیرهای فشارشکن محدوده خدمات‌رسانی شرکت به این سامانه مجهز هستند و بخش الکتریکال آنها به سامانه هوشمند اسکادا متصل است، اما در صورت در دسترس نبودن سیستم هوشمند، امکان کنترل و تنظیم شیر از طریق سیستم مکانیکال نیز وجود دارد.

سیمیاب گفت: این قابلیت دوگانه امکان تداوم مدیریت تجهیزات در شرایط اضطراری یا هنگام بروز اختلال در سامانه‌های هوشمند را فراهم می‌کند و عوامل بهره‌برداری می‌توانند بدون وابستگی به اسکادا، کنترل شیر را در محل انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای تجهیزات کنترلی شیرهای فشارشکن، نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان شبکه و مدیریت بهتر فشار آب در محدوده تحت پوشش شرکت دارد.