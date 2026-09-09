فراخوان دومین دوره جایزه پژوهش سال تئاتر ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر پژوهش و انتشارات انجمن هنرهای نمایشی ایران با حمایت ادارهکل هنرهای نمایشی، دومین دوره جایزه پژوهش سال تئاتر ایران را همزمان با هفته پژوهش در نیمه دوم آذر سال جاری برگزار میکند.
این رویداد با هدف شناسایی، تقویت و معرفی پژوهشهای مرتبط با هنر تئاتر به ویژه پژوهشهای کاربردی و با رویکرد توجه به ارتقای ظرفیتهای علمی تئاتر ایران شامل بخشهای کتابهای تالیفی- پژوهشی، مقالات علمی و پایاننامه و رسالههای دانشگاهی (کارشناسی ارشد و دکتری) برگزار میشود.
محورهای موضوعی این جایزه شامل: تاریخ معاصر تئاتر ایران، مدیریت در تئاتر ایران، مخاطبشناسی در تئاتر ایران، جشنوارههای تئاتری و سیاستگذاریهای فرهنگی در ایران، بررسی گونههای مختلف تئاتر در ایران، تئاتر کاربردی- آموزشی در ایران، آینده پژوهی تئاتر ایران، ادبیات نمایشی در ایران، جنگ، تابآوری اجتماعی و تئاتر و تئاتر و بحران های اجتماعی- سیاسی است. همچنین آثار ارسالی باید در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۴ منتشر و یا ارائه شده باشند.
اساتید، پژوهشگران، نویسندگان و دانشجویان سراسر کشور میتوانند برای شرکت در این فراخوان، تا ۱۰ مهر سال جاری آثار خود را از طریق سایت دفتر پژوهش و انتشارات به نشانی namayeshpub.theater.ir ثبت و ارسال کنند.
جزئیات و سایر شرایط شرکت پژوهشگران در فایل pdf پیوست، آمده است، فایل پیوست را اینجا ببینید.
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